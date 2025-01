Líder do BJP expressa descontentamento com a abolição do status de distrito de Sanchore

O líder do BJP e três vezes membro do Parlamento (MP) Devji M Patel escreveu uma carta ao ministro-chefe do Rajastão, Bhajan Lal Sharma, expressando seu descontentamento com a perda do status do distrito de Sanchore.

O governo estadual decidiu no sábado dissolver nove dos 17 distritos criados pela dispensa anterior do Congresso, alegando que não eram práticos nem de interesse público.

Três novas divisões também foram dissolvidas em uma reunião de Gabinete presidida pelo Ministro-Chefe Bhajan Lal Sharma. O estado passará a ter apenas sete divisões e 41 distritos.

Várias partes do Rajastão testemunharam protestos depois que o governo do BJP decidiu dissolver o estatuto de nove distritos e três divisões.

O antigo governo do Rajastão liderado pelo ministro-chefe Ashok Gehlot decidiu formar 19 novos distritos no estado antes das eleições para a Assembleia de 2023.

A decisão do governo de Bhajan Lal Sharma de dissolver o estatuto de nove destes 19 distritos foi criticada pela oposição. O Congresso questionou por que o BJP demorou tanto para tomar a decisão.

O governo do BJP alegou que a decisão do governo anterior de formar 19 novos distritos era uma medida populista que não era fiscalmente prudente.