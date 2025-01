Líder do BJP preso em MP por estuprar e chantagear colega, expulso do partido

Um líder do BJP foi preso na terça-feira em Sidhi, Madhya Pradesh, sob a acusação de estupro e extorsão. O acusado, identificado como Ajitpal Singh Chouhan, foi expulso do partido depois que as autoridades o capturaram. A FIR alega que a vítima era um líder partidário que foi estuprada a pretexto de receber uma chapa do partido.

“A mulher abriu um processo contra Chauhan por estuprá-la e chantageá-la por dinheiro. A polícia encontrou evidências contra Chauhan e o prendeu”, disse o Superintendente Adicional de Polícia Sidhi, Arvind Shrivastava, ao Hindustan Times.

De acordo com a FIR, Chouhan estuprou uma colega líder do BJP com o pretexto de lhe conceder uma passagem para o partido. Os relatórios indicam que lhe foi prometido um bilhete para disputar as eleições de Vidhan Sabha em 2023. O acusado teria filmado o vídeo do incidente e posteriormente usado para extorsão. Ele também ameaçou matar o marido da mulher e forçou o sogro a lhe dar dinheiro, mostrando-lhe o vídeo obsceno.

Chouhan foi preso em Rewa no MP no domingo e autuado nas seções relevantes de Bharatiya Nyay Sanhita (estupro, extorsão, atos obscenos e intimidação criminosa). No entanto, o político insistiu que é inocente e que enfrenta uma “conspiração política”.

“É uma conspiração política contra mim. “Tenho certeza de que o tribunal fará justiça”, disse ele.

Enquanto isso, o presidente do BJP do distrito de Sidhi, Dev Kumar Singh, anunciou a expulsão de Ajitpal Singh Chouhan do quadro principal do partido por seis anos. Ele ressaltou que o político desertou do Congresso para ingressar no BJP há cerca de três anos. Os relatórios sugerem que ele tinha ligações com alguns líderes seniores do Congresso e do BJP em Madhya Pradesh, Chhattisgarh e Uttar Pradesh. Ele foi demitido da festa após sua prisão sob acusação de estupro.

(Com contribuições de agências)

