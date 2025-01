Líder espiritual diz que a esposa alérgica de Steve Jobs, Laurene Powell, “está descansando… participará de banho ritual”

Maha Kumbh Mela 2025: A esposa de Steve Jobs, Laurene Powell, sofre de alergias, mas participará do ‘Sangam’ ou banho ritual ainda hoje (14 de janeiro), de acordo com um relatório da ANI.

O líder espiritual Swami Kailashanand Giri disse à agência de notícias que Powell participará da tradição. “Ela vai participar do ritual de mergulho (no Sangam). Ela está descansando no meu ‘shivir’. No entanto, ele tem algumas alergias. Nunca estive em um lugar tão lotado. Ela é bem simples. Ela ficou conosco durante o pooja. A nossa tradição é tal que quem nunca a viu quer aderir”, disse Giri à ANI.