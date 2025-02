Os proprietários abriram uma conta no primeiro período: aos 17 minutos, Yegor Borikov se distinguiu. O melhor goleador de Yaroslavtsev, Arthur Kayumov, restaurou seu equilíbrio na estréia do segundo terço. E no 33º Legionário Canadense Minchan Sam, o Dynamo provocou novamente – 2: 1.

Um empate geralmente estava no gelo, mas os russos brancos marcaram novamente. Vadim Moroz montou o ponto aos 47 minutos.

Observe que esta é a quinta derrota de Lokomotiv nos últimos sete jogos. Ao mesmo tempo, os Volzhans foram os primeiros a garantir seu acesso ao jogo.

Em outra partida do dia, outro clube com um ingresso para a peça – Offs em suas mãos, o “trator” de Chelyabinsk, do Ural Derby Magnitogorsk “Metallurg” e com a mesma pontuação – 1: 3. Danila Yurov, Artem persulin E Daniil Vovchenko foi notado com o atual campeão com gols abandonados. O seletor de rolos de Mikhail Goryunov tornou -se o autor do único objetivo de Chelyabinsk.