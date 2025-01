Líder Trinamool entre 2 presos por assassinato de vereador em Bengala

A polícia de Bengala Ocidental prendeu mais duas pessoas, incluindo um líder do Congresso Trinamool, em conexão com o assassinato do colega de partido e vereador Dulal Sarkar, que foi morto a tiros em 2 de janeiro.

De acordo com a polícia de Bengala Ocidental, o principal acusado no caso, Narendra Nath Tiwari, presidente da unidade municipal de Malda do TMC, tinha uma antiga inimizade com Dulal Sarkar, após a qual conspirou para matar Dulal Sarkar, disse a polícia. .

“Um acordo de Rs 50 lakhs foi feito como ‘supari’ para matar Dulal Sarkar e uma transação foi feita com uma certa quantia de dinheiro entre os acusados. encontrá-los e lançar operações para prender os acusados ​​o mais rápido possível”, disse o vice-diretor-geral (Bengala do Sul), Supratim Sarkar, acrescentando que até agora sete pessoas foram presas. caso.

“Depois de interrogar os cinco acusados ​​​​presos anteriormente, o nome de Narendranath Tiwari apareceu no scanner, ele foi então convocado pela polícia de Malda na terça-feira. Ele foi interrogado por uma equipe de investigação especial liderada pelo Superintendente de Polícia da polícia de Malda durante a noite. A polícia de Malda prendeu-o após prolongado interrogatório”, disse ADG Supratim Sarkar.

“Tentaremos arquivar rapidamente o caso neste caso. O interrogatório dos detidos continua. Estão em curso esforços para prender o resto dos acusados”, disse o ADG.

Sarkar levou vários tiros na cabeça, à queima-roupa, em Jhaljhalia More, na cidade de English Bazar, quando tentava fugir dos agressores de bicicleta. O oficial sênior da polícia disse que mais dois acusados, que estiveram diretamente envolvidos no ataque, ainda estão fugindo.

“A investigação do assassinato está em estágio avançado”, acrescentou.

O líder do TMC preso, Narendranath e Swapan, foram apresentados ao tribunal de Malda na quarta-feira, de onde foram enviados para três dias de custódia policial.