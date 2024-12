Liderança do FMI Apoia um Novo Programa Monitorado pela Equipe para o Haiti

O Fundo Monetário Internacional (FMI) renovou seu compromisso com o Haiti ao estender o Programa Monitorado pelo Staff (SMP) até setembro de 2024, visando fortalecer a governança e reforçar as bases econômicas em meio a crises contínuas.

Resumo Curto:

A extensão do SMP reflete um movimento estratégico para fortalecer a governança e a estrutura econômica do Haiti.

Introduz novos marcos quantitativos focando em transparência fiscal e responsabilidade.

Consultas futuras estão planejadas para aprimorar a colaboração com parceiros de desenvolvimento.

O Fundo Monetário Internacional (FMI), em um movimento significativo, aprovou uma extensão de seu Programa Monitorado pelo Staff (SMP) com o Haiti até 30 de setembro de 2024. Esta decisão visa auxiliar ainda mais a nação na construção de um histórico robusto de implementação de políticas eficazes enquanto enfrenta sérios desafios de governança e instabilidade econômica.

A aprovação, anunciada em 21 de dezembro de 2023, baseia-se nos progressos alcançados sob o SMP inicial, que foi lançado em junho de 2023. O programa original tinha a intenção de durar nove meses e foi projetado para apoiar os esforços do Haiti em melhorar a resiliência econômica e a governança. As autoridades já anteciparam a necessidade de uma extensão em sua Carta de Intenções inicial submetida em junho, permitindo suporte contínuo nessas circunstâncias desafiadoras.

Central aos objetivos do SMP está o fomento à melhoria da governança, combate à corrupção e aumento da transparência e responsabilidade nas despesas públicas. Isso está alinhado com o objetivo de longa data do FMI de apoiar nações na promoção de um crescimento econômico sustentável e inclusivo.

“O SMP é crucial para o Haiti enquanto tenta se recuperar de sérios retrocessos socioeconômicos,” afirmou a Diretora-Geral do FMI, Kristalina Georgieva. “Nosso compromisso é apoiar a busca do país por uma melhor governança e responsabilidade fiscal.”

Sob o programa estendido, novos alvos quantitativos e condições estruturais adicionais foram introduzidos, visando reforçar a integridade financeira e a supervisão. Estes incluem:

Publicação do relatório de diagnósticos de governança do FMI juntamente com um plano de ação correspondente a ser acordado pelas autoridades haitianas.

Fornecimento de dados monetários mais detalhados, que abrangem depósitos do governo mantidos no banco central.

Publicação de dados macroeconômicos essenciais, aumentando a transparência das operações fiscais de acordo com o Sistema Aprimorado de Disseminação de Dados Gerais (e-GDDS).

Emissão do relatório de auditoria anual para o banco central referente ao exercício fiscal de 2023.

A extensão ocorre em um momento em que o Haiti continua a enfrentar uma série de crises, incluindo uma emergência humanitária, inflação desenfreada exacerbada por choques externos, como a invasão da Ucrânia pela Rússia, e uma situação de segurança em deterioração. A economia local, marcada por taxas extremamente altas de inflação e pobreza, realmente alcançou um ponto crítico.

Apesar desses desafios, o FMI identificou sinais emergentes de resiliência dentro da economia haitiana. O banco central conseguiu estabilizar um pouco a taxa de câmbio, e as receitas fiscais locais mostraram melhora, com as tarifas aduaneiras subindo significativamente nos últimos meses. No entanto, esforços contínuos são necessários para estabilizar o quadro macroeconômico e buscar reformas destinadas a minimizar as vulnerabilidades de governança.

“Fortalecer a governança e garantir que os recursos públicos sejam utilizados de forma eficaz são objetivos primordiais para nós,” enfatizou o porta-voz do FMI. “Os parceiros de desenvolvimento do Haiti têm um papel crucial a desempenhar nesse processo.”

Na continuidade dessa parceria, as autoridades haitianas planejam realizar discussões remotas sobre a consulta do Artigo IV de 2024 a partir de fevereiro de 2024. Esta iniciativa deve aprimorar a colaboração com os parceiros de desenvolvimento, alinhando-se à Estratégia do FMI para Estados Frágeis e Afetados por Conflitos.

O SMP atual representa uma avenida crítica para o Haiti demonstrar seu compromisso com a reforma econômica e a governança. As autoridades prometeram estabelecer uma série de reformas adicionais destinadas a restaurar a saúde fiscal, incluindo a implementação de um novo código tributário projetado para simplificar o sistema tributário e ampliar a base tributária. Essas medidas visam reduzir a dependência do financiamento do banco central, que contribuiu significativamente para as pressões inflacionárias no passado.

A importância desta extensão não pode ser subestimada, pois destaca o papel contínuo do FMI em apoiar o Haiti por meio de uma abordagem multifacetada. Ao trabalhar em conjunto com o governo haitiano e parceiros internacionais, o programa se esforça para instilar confiança na governança financeira e na gestão econômica em meio a um cenário de adversidade.

Em suma, o endosse do FMI à extensão do SMP marca um passo decisivo para reforçar a governança econômica do Haiti, promover a responsabilidade financeira e melhorar o bem-estar de seus cidadãos. O programa tem o potencial de estabilizar a economia enquanto avança com reformas críticas necessárias para o crescimento a longo prazo.

