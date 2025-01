Líderes do BJP presos em comício em Tamil Nadu por vítima de agressão na Universidade Anna – Tamil Nadu News

Vários líderes do BJP Mahila Morcha de Tamil Nadu foram detidos ou colocados em “prisão domiciliar” pela polícia na sexta-feira enquanto tentavam uma manifestação de Madurai a Chennai em busca de justiça para um estudante abusado sexualmente no campus da Universidade Anna.

Líderes proeminentes, incluindo Khushbu Sundar, o presidente do Tamil Nadu Mahila Morcha, Umarathi Rajan, e o Dr. C Saraswathi do BJP MLA, foram detidos em Chennai quando tentaram se juntar ao protesto. Condenando as ações da polícia, Khushbu e Umarathi Rajan disseram: “Fomos impedidos de retirar o yatra para buscar justiça para a vítima, de forma pacífica”.

O secretário geral da organização nacional do BJP, BL Santhosh, criticou o governante DMK em @BJP4TamilNadu Trabalhadores de Mahila Morcha colocados em prisão domiciliar para impedir o padayatra de Madurai-Chennai de protestar contra o incidente de estupro na Universidade Anna.”

Em Madurai, um número significativo de mulheres membros do BJP protestou, com um quadro simbolicamente vestido como Kannagi, a heroína em busca de justiça do épico Tamil “Silapathikaram”. Alguns manifestantes usaram pedras de amolar tradicionais para esmagar pimenta vermelha como forma de protesto.

“Nossas corajosas irmãs de @ BJP4TamilNadu se reuniram em Madurai, apesar das tentativas desesperadas do governo DMK de suprimir nossas vozes em busca de justiça”, postou o chefe de estado do BJP, K Annamalai: “Sob este governo DMK em TN, contadores de histórias e criminosos sexuais vagam livremente, mas BJP funcionários são assediados por serem a voz do povo”.

Annamalai acusou o DMK de limitar a liberdade de expressão e disse: “TN CM Thiru @mkstalin deveria ter vergonha de limitar a liberdade de expressão e seu comportamento autocrático”. Ele exigiu uma investigação imparcial do caso de agressão, pedindo uma investigação do CBI ou o envolvimento de um juiz em exercício.

O responsável co-nacional do BJP em Tamil Nadu e Karnataka, Dr. Ponguleti Sudhakar Reddy, condenou veementemente as detenções, chamando-as de “repressão flagrante de protestos pacíficos” e alegando que o DMK estava a proteger reincidentes nas suas fileiras. “As ações do governo DMK expõem a sua natureza antidemocrática e o desrespeito pela segurança das mulheres”, disse ela.

O líder do BJP, Dr. Tamilisai Soundararajan, também criticou as prisões e ecoou apelos por justiça para a vítima de agressão.

Em Dindigul, o presidente do distrito oeste de Dindigul do BJP, Palani N Kanagaraj, afirmou que 15 mulheres líderes do BJP a caminho de Madurai foram detidas e mantidas em um salão de casamento. “São pelo menos 50 policiais vigiando 15 mulheres que se prepararam para protestar de forma democrática. E a polícia permitiu que um bar funcionasse no mesmo complexo. Este é o estado de manutenção da lei e da ordem em Tamil Nadu sob o governo DMK”, disse Kanagaraj.