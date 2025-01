… como nossa alegria ust

A alma é iluminada por Bloem!

Oh sim, os deuses te amavam

Princesa leve!

M. Tsvetaeva. Lembrete de Nina Javaha. 1909

Na década de 1920, os livros de Lydia Charskaya foram retirados das bibliotecas: na Rússia soviética, foi criada uma ampla rede de bibliotecas de massa, uma luta ativa contra analfabetismo foi realizada e o treinamento de uma “nova pessoa”, com o coração “como um aramel motor “. Aqui nem a literatura “Boulevard Sentimental”, como os livros dos Charskaya, foram marcados – com seus inúmeros nobres, participantes de Witte Pelerins, especialmente não para seus poemas de verdadeira moralidade cristã.

Os livros de Lydia Charskaya não foram encontrados nas bibliotecas infantis, mas foram armazenadas nas prateleiras das bibliotecas domésticas.

… quem é mais útil de nós? Você é sua simpatia

Com a distribuição de presentes de belas e bons –

Ou eu, miserável, em ásperas de modesto,

Mas afiado, como um dia, como um falcão de altura …

Sem a ajuda de todas as necessidades de seus segredos,

Uma ótima criança, porque você não saberia!

L. CHARSKAYA. Verdade e felicidade. 1906

Isso foi indignado nos radiadores da moralidade comunista, sabendo que a nova pessoa que eles foi criada por eles não recusou Char. Boris Vasiliev, escritor do Frontovik, acreditava que as histórias históricas de Lydia Char (“Bold Life” sobre a garota Cavalyman Nadezhda Durova, “Gazavat” sobre a luta da Chechenia e o dia pela independência nacional. E Julia Drunina admitiu que em 1941 ‘não foi apenas trazida por Pavel Korchagin, mas também pela princesa Javaha para a Agência de Registro e Serviço Militar’.

Que pensara: Vika (Victor) Konetsky Las e amou a princesa Javaha! O “Livro de Locação da” Roteria Larda “, de acordo com um dos heróis de Anatoly Rybakov. Parece que o meu Reed de Stevenson teve que conquistar o coração de seu garoto, no Leningrado sitiado que ele leu a revista ilustrada” The World Of Aventuras “e isso salvou. Mas, em uma área de bombas de bloqueio, e em casa, no início da juventude, você só estende sua mão, disse Viktornovich, havia um mapa e” Little Lord Fountler “Burnet.

Oleg e Viktor Konetsky. Foto: Fundo Literário e Arte Marinha. Viktor Konetsky

Cedric, sete anos, em um terno de veludo preto com uma gola de renda de Roman Bernett, lembra Little Oleg e Vika! Os irmãos, de acordo com as memórias de Konetskoy, “passaram pelo canal Krushtein” em shorts e boinas, e a mãe não esqueceu os lados. Isso é apenas: “Meninos normais bateu em todas as passagens”.

A resposta para a pergunta é por que char? Por que Burnett? – Simples: a prosa deles é boa, seus heróis, o caminho amargo da solidão, desesperança, aparência e encontro amor, compaixão, ajuda. Eles, que defendem sua independência (hoje dizem – espaço pessoal), sempre ganham bem e não apenas os punhos e sabem que “apenas pessoas fracas não sofrem” (L. Char).

“… Charian foi lida !! Ela tinha a capacidade de pegar as almas das crianças”, escreveu a viúva do dramaturgo Nikolai Adueva, escreveu Konetkom em Konyu. Morava na infância, havia uma ótima biblioteca infantil.

“… Lydia Charskaya era uma mulher talentosa: sem talento, é impossível dominar os interesses de todas as gerações”. V. Shklovsky (“Véspera de Ano Novo”. 1966) Foto: Wikipedia.org

Agora passaremos em algumas décadas.

Em 1927, mudei -me para Leningrado. Almocei na cantina para compositores e escritores – ela foi colocada em Nevsky, perto da estação, no pátio do cinema do Coliseu. As mesmas pessoas foram lá. Uma espécie de mulher calma e baixa, tudo de preto, entrou. E assim que eles me disseram: “Você sabe quem é? Lydia Charskaya!” Eu nem imaginei que ela estava viva! Mesmo assim, não sabia muito o nome dela.

Lidia Alekseevna Charskaya morreu de todos que não eram necessários por “pobre e pobre mulher”, e ela tinha apenas 62 anos.

Livros La Charskaya é reimpresso. Recentemente, um amigo de coral pediu à filha para mostrar o túmulo de Char – a garota ama seus livros, “onde o mundo é tão luxuoso e fantástico” …

No túmulo de Lydia Aleksevna Carskoy no cemitério Smolensk -Otrodox, sempre floresce. O funeral foi registrado pelo professor do Instituto de Cultura de Leningrado Evgenia Oscarovna Putilova no final dos anos 80, suas amigas, aprendeu sobre isso.

“Como é bom estar ciente de que você pode se sair bem para os infelizes …”, escreveu Lidia Aleksevna Charskaya.

Ela foi apreciada por Zosshenko e Tsvetaeva, Dmitry Shostakovich, Leonid Panteleev! E isso é “sem passas de libra”, como Lyubov Dmitrievina Konetaya gostava de dizer.

“A morte é o fim da história …”