Life Rioamuyarchi Data: Ajith Kumar Movie para fazer uma ótima abertura; Verifique o estado da reserva inicial do thriller de ação aqui

A narrativa é de uma história baseada na ruptura do filme americano de 1997. A história descobre a misteriosa viagem para rastrear Kayal, que foi capturado por um grupo notório no Azerbaijão.

O diretor de Magizh Thirumeni já acumulou uma impressionante coleção de reservas iniciais do primeiro dia. Com a venda de mais de 4,1 lakh de ingressos em Tamil Nadu, o filme quase levantou ₹7,58 milhões de rúpias nas bilheterias, de acordo com o Sacnilk Industry Tracker.

Levando em consideração o status de reserva previsto de Pan-Índia, o filme levantou quase ₹7,59 milhões de rúpias na bilheteria nacional até as 7h30 da quarta -feira. Em termos de ocupação geral do dia 1, Tamil Nadu lidera a lista seguida por Assam e Andhra Pradesh. O protagonista de Ajith Kumar aumentou o mais alto de Tamil Nadu, cunhado ₹6,49 milhões de rúpias com antecedência e reserva e ₹11,15 milhões de rúpias com assentos em bloco.