Liga dos Campeões, Juve eliminou os play-offs: o PSV ganha por 3-1 para o tempo extra

A peça -Offs da Liga dos Campeões só leva a uma decepção ardente para os italianos. Após a eliminação de Atalanta e Milão, o JuventusQue 3-1 perde na casa de Psv Depois de um tempo extra. Os holandeses continuam com o Perisic (todo o autor da rede 2-1 do primeiro tempo) no segundo tempo, depois o habitual Kolo Muani para os Bianconeri, mas em 74 ‘é Saibari para a equipe de Motta Motta para congelar com o 2- 1 que leva exatamente a tempo extra.

Juve, que sempre deu a impressão de lutar, finalmente dobra a rede de Ryan Flamingo: O jogador, também de Sassuolo, marca o 3-1 que também condena o terceiro italiano na corrida pela fase final da Liga dos Campeões. Derrota inesperada, mas à luz deste jogo certo: a Juventus sai e agora será necessário se concentrar sozinho no campeonato para ainda ficar com a qualificação para o próximo ano. Na corrida, agora, apenas inter, que conhecerá seu oponente na sexta -feira, 21 de fevereiro, às 12 horas (a caminhada estará sempre em Nyon). A derrota também tem muita influência no nível do ranking da UEFA: agora as possibilidades que os italianos da Liga dos Campeões cinco podem continuar a se tornar muito estreitos. Espanha é fundamental. E depois dessas duas terríveis noites italianas, é ainda mais.