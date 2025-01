Liga dos Campeões, nota quarta -feira: um dia histórico para o futebol italiano

Renato Bazzini 24 de janeiro de 2025

Nesta quarta -feira, comemoraremos o primeiro dos últimos dias da fase de grupo único da nova Liga dos Campeões. Fazemos o máximo: será uma bagunça grande e bonita. Dezoito jogos que, ao mesmo tempo, influenciam um ranking é algo que nunca foi visto antes. Somente pessoas nostálgicas são contra isso de qualquer maneira, mas os avisamos sobre o paradoxo: vocês não foram aqueles que perderam a contemporânea dos campos?

São duas horas de pura adrenalina. Cada objetivo mudará o destino de diferentes equipes. Agora, o sucesso desse novo formato deve ser claro: eliminando correspondências irrelevantes. Estamos no último dia e apenas duas das 36 equipes já alcançaram a meta: Liverpool e Barcelona já são uma das oito primeiras que têm acesso direto às oitava finais, mas entre elas ainda existe o primeiro lugar no jogo. O blaugrana, que tem uma diferença de objetivo favorável, deve esperar que Os vermelhos Perdendo no PSV e, enquanto isso, eles precisam vencer Atalanta em seu próprio campo. E aqui viemos para os italianos: como estamos? Bem, quase muito bom.

Atalanta já tem certeza de um lugar nos play-offs que, segundo Gasperini, não deve ser evidente. De fato, a deusa nos usou bem, as empresas se tornaram normais. Precisamos de um em Barcelona e há as melhores condições para conseguir isso: o time do filme, como dissemos, já está certo dos 8 top 8 e é a exceção que confirma a regra do último dia de emoção. Em uma vitória, Atalanta voa para a oitava final, em um empate, eles aumentam para 15 e correm o risco de serem ultrapassados ​​por várias equipes (duas seriam suficientes para terminar nos play-offs), mesmo que a diferença de meta (+14 ) Excelente.

Honra para Bolonha

A única equipe italiana que já foi eliminada (não há mais resmitos na Liga Europa) é Bolonha, que fez bem em celebrar a vitória sobre o Borussia Dortmund “como se fosse um quarto de final”, texto e música de Italiano. Ele será o árbitro no último jogo em casa do Sporting, que está em 10 pontos, no meio da batalha pelos últimos lugares nos playoffs, entre PSG Die Stuttgart desafiará, Bruges, que visita o Manchester City, e como ela Não ganhe é sensacional e a Juventus sediará o Benfica.

A senhora, agora aos 12 anos, já tem certeza dos playoffs mencionados acima pela série acima mencionada, mas o posicionamento é para a coleta, mesmo que não seja necessário que seja melhor, considerando que um namur grande – PSG, cidade, mas também Madrid Madrid: ela escalando. Se eles tivessem derrotado Bruges, era claro que era outra questão: a Juventus teria sido o oitavo, o lugar mágico, o último dos primeiros, e eles teriam seu destino.

No resto, Milan fez um excelente uso de um calendário lento. Após os dois primeiros jogos complexos, ele teve cinco partidas suaves nas quais podia marcar os pontos completos, intercalou com o Real Madrid. A última partida está ausente no Dinamo Zagreb para chegar ao dia 18 e ter certeza do Top 8, enquanto com um empate, a chance de local é alta.

O único pequeno ‘problema’, e é por isso que essa Liga dos Campeões é emocionante é que os croatas precisam de uma vitória para esperar voltar aos 24 primeiros.

É o suficiente

Para a Inter, no entanto, um empate em casa contra o Mônaco será suficiente para garantir o acesso direto às oitava finais. Não apenas de importância fundamental para a própria Liga dos Campeões, mas também e especialmente para o campeonato, porque isso significaria que dois jogos precisam ser salvos em fevereiro. E dado que Napoli não tem outras obrigações, seria realmente um presente do céu … não do céu, pois a inter será conquistada por competições sólidas, como aquelas que querem chegar ao fim.