"Ligue para Lucas!". E todo problema já havia sido resolvido

Mário Sechi 22 de janeiro de 2025

Campos sem limites esperam por você, retângulos verdes por onde corre uma bola, seu jogo favorito, o jogo que te libertou de toda obrigação, te capturou, te sequestrou e te entregou ao épico. Haverá pradarias por onde passeiam suas ideias, céus pintados de azul da Prússia, galerias, coleções, fotos coloridas, esculturas, projeções, tudo que você não poderia perder na foto. Você ficará surpreso ao ver teatros pendurados nas nuvens, onde ressoam as músicas que você adorava comentar. Seu nome era Luca e você era o Evangelho, você se casou com Beatrice e era uma beleza. Aqui estava o seu ‘chamada Luca! » e não houve necessidade de acrescentar mais nada, porque os editores do Libero reconheceram em você o poder supremo da palavra, o toque de gênio com que você resolveu cada dilema, o do diretor (“quem diabos escreve esta peça? “), a do editor-chefe (“e como estou agora na página?”), especialmente a do leitor a quem você ofereceu cambalhotas, jogos aéreos, aparições e desaparecimentos, raciocínios muito profundos anexados em um zombaria. Quanto nós amamos você, Luca. Agora percebemos que temos uma pedra no coração e um rasgo na página.

Eu esperava, devo confessar, que você fizesse outro milagre, um dos milagres que veio até você com o seu estilo, “bom, vou te contar três mil piadas”, você não fez isso só porque estava destinado a para voe mais alto. Você sempre foi assim, terroso e extra. Sempre pensei que tinha mercúrio na sua gaiola, tão reativo a qualquer estresse, temperatura, mudança do ar, então entendi que a qualidade era diferente, era a força do humanismo, de uma cultura sem limites que soube aproveitar o prazeres do álcool, da comida e da vida vivida. Anteontem você me escreveu: “Viva o latim no ensino médio!” e você não sabe o que fez ao partir, como farei agora sem nosso sublime absurdo que então levou a uma análise ousada, corajosa e contracorrente de Mussolini, à sua capacidade de ver o futurismo, novas linguagens, mesmo onde parecia-me que havia escuridão. Luca Beatrice, você não deixa vazio, porque preencheu a todos nós com o valor inestimável da alegria de viver e de conhecer.

Peça de arquitetura? Finalizado. Provocar sobre Sanremo? Apedrejado. Ensaio sobre Andy Warhol? Missão cumprida. O sonho de todo diretor, era você. Você amou tanto o Líbero que, independente do diretor, quando Alessandro Sallusti foi para o Il Giornale, você escolheu esse navio corsário e Sandro, apesar de te amar, como um grande cavalheiro, aceitou seu julgamento. E eu entendo você, este é um jornal feito sob medida para formas como a nossa, um terno feito sob medida, desenhado por um fundador que sempre deu elegância e liberdade como nome, Vittorio Feltri. Quem é chamado ao comando e derrama tinta nestas páginas só pode amá-lo no final, Líbero. Isso é uma família, não é só um jornal, alguém decide aqui, mas dane-se você é para todos, até o capitão lava o convés do navio. Hoje é o dia da dor, mas amanhã será pior: o da ausência. Que a terra seja luz para você e a luz da imaginação beije seus olhos, um dia nos encontraremos novamente e faremos um jornal juntos novamente, «liga para o Luca! ».