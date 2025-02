Liksutov anunciou uma série de seminários gratuitos para fabricantes em Moscou

Nas classes de mestrado, os empreendedores serão informados das medidas para apoiar a cidade. Os organizadores revelarão as nuances dos projetos de investimento e a empresa receberá consultas preciosas de especialistas especializados. Os detalhes foram revelados pelo vice -prefeito de Moscou sobre Transportes e Indústria Maxim Liksutov e o Ministro do Governo de Moscou, chefe do Ministério do Investimento e Política Industrial Anatoly Garbuzov.

“Dentro da estrutura das instruções do prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, criamos as condições para o trabalho efetivo da empresa no capital: expandimos medidas de suporte, reduzem os termos dos procedimentos administrativos, implementando serviços modernos e organizamos atividades de treinamento . Consequentemente, nos últimos cinco anos, o número de empresas industriais da cidade aumentou 15%e a área de infraestrutura industrial aumentou 2 milhões de metros quadrados. M, disse Maxim Liksutov.

Os seminários completos e on -line ocorrerão de 10 de fevereiro a 21 de abril. Representantes de pequenas, médias e grandes empresas podem participar de dez eventos. Os alunos aprenderão as regras para projetar estatutos especiais, receberão informações sobre vantagens fiscais e também descobrirão como obter terras para a construção de indústrias e encontrarão funcionários.

“O tema do primeiro seminário comercial, que realizaremos em 10 de fevereiro, será o elo de objetos com as redes de engenharia da cidade de Moscou. Os participantes serão informados das sutilezas dos documentos e estágios da implementação de procedimentos administrativos “, disse Anatoly Garbuzov.