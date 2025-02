Lila Moss acaba de carregar a roupa fácil da primavera que cada londrino chegará a esta semana

Enquanto o início oficial da primavera cai em 20 de março, na minha opinião, o quarto da temporada realmente começa quando os londrinos começam a trocar seus casacos de lã pesados ​​por algo mais leve. O verdadeiro ponto de virada? Quando as ruas da cidade ficam pontilhadas com trincheiras – um painel imbatível que a primavera está se aproximando rapidamente.

Lila Moss confirmou que essa transição está às nossas portas, saindo em Londres em um casaco de creme leve em um par de jeans relaxados de perna larga. O visual era clássico, sem esforço e inegavelmente legal – tudo o que eu gosto ao me vestir em transição para Londres.

(Imagem de crédito: Getty Images)

Um casaco é sem dúvida um dos investimentos mais loucos que os londrinos podem fazer. Oferecendo proteção suficiente contra essas queimaduras inevitáveis, mantendo um ar de verniz sem esforço que combina com a estética inteligente da cidade, não é de surpreender que tenha se tornado tão sinônimo de estilo chique de Londres.

A escolha do jeans de Moss também é notável. Ela estilizou a trincheira abotoada com a silhueta que conseguiu unir os londrinos de acordo: jeans grandes. Fácil, ventoso e com a quantidade certa de indiferença, esse corte relaxado atinge o equilíbrio perfeito entre relaxado e formatação. Bem, gêmeo com a trincheira tão fácil de usar.

Com o retorno da temporada de trincheiras oficialmente em andamento, agora é hora de abraçar esse emparelhamento sem esforço para si mesmo. Compre nossas trincheiras favoritas e nossos jeans largos abaixo.

Compre trincheiras e jeans:

Sézane Celinha Clyde O cocoat de Sézane é o favorito de uma pessoa da moda.

manga Jeans ao meio-dia em tamanho médio-médio Vista -os com um gatinho chique ou use -os diariamente com balé relaxado.

manga Top de mama duplicado duplicado de grandes dimensões Eu acreditaria facilmente se você me dissesse que era um designer.

Pessoas livres Nós jeans da banda de alta altura High-Hise Free Tinsley Estes também vêm em 11 outros tons.

Marks & Spencer Casaco de carro de longa linha Ele vem nos tamanhos britânicos 6-24.

Mãe jeans O corredor do roletim Eu sempre volto para a mãe jeans para sua coleção de jeans chique e confortável.

E outras histórias Trencheira com cinto Estilize isso em uma camiseta branca e jeans para obter um visual chique e pronto para Londres.

H&M Jeans regulares da direita Eles têm um acabamento rígido que vai suavizar enquanto você continua a usá -los.

H&M Trela ​​dupla no peito Parece um pouco grande, por isso é ideal para sobrepor um grande tricô.