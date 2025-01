"Linchado nos bastidores": insultos à sua esposa Bárbara após os créditos finais de Affari Tui

“Bem, o que eu disse? Ele deveria ter aceitado os 28 mil euros… E a culpa é da esposa também… Ele achou que tinha o pacote grande, mas era ar quente.” Nojento Sua empresa cada movimento é comentado e criticado em tempo real no X pelos telespectadores, de casa. E na mira do quiz show deacesso ao horário nobre da Rai 1 hospedado por Stefano De Martino muitas vezes os sócios, irmãos, irmãs, mães e pais dos participantes acabam no estúdio. Quando algo dá errado, segundo a grande maioria dos torcedores, a culpa é sempre “deles”.

Para levar Enrico da Lazio, um simpático ex-packer que é promovido no episódio transmitido na sexta-feira, 17 de janeiro. É assim com ele Bárbaraa mulher bonita e confiante. Os dois, muito próximos, se divertem, dançando lentamente juntos, ela ri quando o marido, após uma ligação feliz, convoca um strip-tease junto com De Martino e seu “irmão gêmeo”. Um momento hilariante num ponto do jogo em que tudo parecia possível. O “muito dinheiro” ainda em jogo, uma série de pacotes azuis queimados, Enrico e Bárbara que são os primeiros a recusar 38 milhas e então 28 mil euros oferecido por Doutor. Ela é quem impulsiona para seguir em frente e pressagia felicidade infinita. “Isto paira em seus lábios“, alguém contesta. E quando a sorte muda e as coisas pioram, aqui está uma das muitas frases: “Nunca dê ouvidos à sua esposa”. No final, esposa e marido virão para a mesa 15 mil euroscom um pacote na mão 500 euros mesmo depois de recusar um pacote.





“É possível que eles não entendam que é preciso parar em um ponto incerto, que tudo que você precisa é de um pacote e pronto arruinado?”, reclama alguém nas redes sociais. “O copo está meio cheio…hahahaha.. Vamos Stefano você também não acredita…”, acrescentou outro. “É um jogo, não um banco que distribui dinheiro para pessoas necessitadas. Caso contrário você pega imediatamente os 38.000 que ele lhe oferece e olá a todos, mas qual é o sentido?!” ! Que erro!”





Novamente: ‘Nunca vou entender como alguém que precisa de dinheiro acaba neste programa você cuspiu nele sempre visando 200 mil e 300 mil. É melhor ir para casa com dinheiro do que de mãos vazias”, “Mas de acordo com o contrato, depois de abrir os grandes pacotes vermelhos, todos os participantes devem dizer ‘ok, ok, ok’ batendo palmas de forma completamente aleatória, caso contrário eles linchado nos bastidores?”, “E ainda hoje à noite, quando o médico quis ajudá-los na segunda troca, eles não entenderam nada… Infelizmente, muitas pessoas vão para Sua empresa esperando um golpe… E aí jogam mal, sem entender que sempre têm que avaliar cada oferta e cada troca…”.