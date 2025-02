"Lindo str *** a"? As últimas palavras sensacionais (mudança). Fedez então canta sem falar: é uma coincidência

“Eu te dei todas as razões para ser uma boa vadia.” Conclui com um mea culpa, ausente no texto original, uma das capas mais esperadas da quarta noite de Festival de Sanremoproposto por Fedez um Marco Masini.

Ambos em preto, o público aprecia, o dueto foi bem -sucedido. Continuará havendo uma dúvida: a referência de Fedez é mais à sua ex -esposa Chiara Ferragni Mais para a suposta terceira renda, Angelica Montini. Somente aqueles que estão diretamente envolvidos provavelmente o entenderão, mesmo que Fabrizio Corona Tem uma opinião precisa (e é claro que é a mais travessa).

“Eu sou nojento de amor”, Canta Fedez, que mudou algumas das barras mais “escandalosas” de Bella Str *** para Com versos autobiográficos, por mais difíceis e ouvidos também. “Nunca seremos capazes de machucar aqueles que nos odeiam como aqueles que realmente nos amam … eu tenho uma cicatriz na barriga que dói … dei a você todas as razões para um bom str ** * sentar para ser”.

Com ele, Marco Masini, que é abraçado no final da apresentação e obrigado com sacolas nos ombros. Fedez, muito animado durante a apresentação, finalmente sorriu, quase pulando. Absolutamente mais “mais leve”, mesmo que saia do palco sem falar diferente de todos os outros artistas. Como prova de quanta espera, a capa envolveu e até um pouco de vergonha, se não com medo, as palavras de Carlo Conti, que apresentaram a música como “uma história de amor que nunca gostaríamos de acabar assim”. Sombras do patriarcado no Ariston.