"Lindo str ***"? Não é real: o anúncio de Carlo Conti abre um caso para Sanremo 2025

Alt, pare todos. Todos Festival de Sanremo Marco Masini e térmico Fedez Eles serão capazes de cantar sem problemas “Beautiful Bricconcella”: Ugels abrem e pernas fechadas no texto de facada de trinta anos atrás, e um plissado para o politicamente correto. Carlo Conti nos trezentos e armadilhas ou trezentos -vvoxima (a conta foi perdida) Antecipação da edição de 2025, estragada do dia anterior ao final de 2024, anunciou que o número será visitado novamente e estará correto. Uma boa dose de camomila tranquilizadora que deve ser derramada em doses generosas sobre os especiais indignados e furiosos que já com arrepios para as palavras explícitas e pelas alusões do rapper Federico Leonardo Lucia. Ao contrário dos plantadores chutados ou tentavam suicídios que foram frustrados por Pippo Baudo para Ariston.

Seu herdeiro popular nacional no molho da Toscana conseguiu salvar cabras e repolho com um Barbatrucco, sugerindo que o que está retoque à prosa de Masijn não é estilnovisticamente, e porque o cantor não é Guido Guinizelli nem Guitton d’ioszzo, Ele terá concordado em mitigar. Isso já aconteceu no passado, com as meias de lã para os gêmeos Kessler e o escândalo do umbigo descobertos por Raffaella Carrà Titillato por Alberto Sordi, e o outro também aconteceu quando Edoardo Vianello sugeriu um retoque ao Watussi, removendo um para remover “” g “e cantar” Blacks muito altos “. Exceto que ele disse que não, porque na época desse sucesso Evergreen, 1965, o idioma era que, do cinema a tiras (nas reimpressões de Tex, não elas branquearam o “g”). Naquela época, não havia advogados das violações dos outros, e Wakker não fazia parte do vocabulário. Porque ele se vira, sempre há alguém que está ofendido, e hoje também há em nome, mas não em nome daqueles que não insultam ou não perturbam as condições elegantes de prostituta ou cortejo em vez das francesas triviais por A língua italiana é permitida com enorme sucesso de uso, ele recebeu a rima “e agora que jogo cartas e jogo vinho / para as pessoas do porto é meu nome, a criança Jesus” – mas o significado “para ladrões e prostitutas” perdidas nós . O horror foi então lançado pela Alfândega, mas aconteceu em 1971 e a música não foi perdida. Outras alusões explícitas sobre a cobra (com K, que talvez não fossem coincidentes nas intenções do reitor) ou no gelo de chocolate (que quase fez um abraço no Fake Ingno Puppo ingênuo quando Cristiano Malgioglio o revelou em significado direto e inspiração de doce e doce sal)) eles passaram apesar do duplo significado era de uma maneira. Se a cobra tivesse sido alterada para o lagarto e o ijsboatkegel não teria sido o mesmo.





Claro Lucio Battisti Ele viu as bruxas do feminismo com um texto de Mogol, onde a figura da mulher predatória era explícita (“meu Deus não”, no mesmo ano de 03/04/1943 e a versão original das luzes em Sano di Vecchioni). O arquiteto Claudio Baglioni também caiu lá, que tirou um “nu” grande amor, e o raivoso Riccardo Cocciande com sua linda alma, que ele sacudiu “quando ele lhe perguntar mais na cama, perguntará mais”. Masini saberá o que fazer. Por outro lado, o policial Otello Celletti, também conhecido como Alberto Sordi, também salvou o prefeito interpretado por Vittorio de Sica, que dispensou o pretor por ter observado a palavra como uma violação, simplesmente mude um consonante: “bêbado, bêbado “, bêbado”, ele sublinhou.