Linha de classificação do PM Modi: O objetivo da Lei de RTI não é satisfazer a curiosidade, DU disse ao Tribunal Superior de Delhi

A Universidade de Delhi disse na segunda-feira que o objetivo do RTI não era saciar a curiosidade de terceiros, desafiando a ordem da comissão central de informações sobre a divulgação de informações sobre Título do primeiro-ministro Narendra Modi.

Comparecendo perante o juiz do Tribunal Superior de Deli, Sachin Datta, o procurador-geral Tushar Mehta disse que as informações dos estudantes eram mantidas por uma universidade a título “fiduciário” e não podiam ser divulgadas a um estranho, uma vez que a lei o isentava.

“A Seção 6 determina que as informações sejam fornecidas, esse é o propósito. Mas a lei de DAI não se destina a satisfazer a curiosidade de alguém”, disse ele.

A lei do Direito à Informação (DTI) não pode ser abusada ou utilizada indevidamente, obrigando a divulgação de informações não relacionadas com a transparência e a responsabilização no funcionamento das autoridades públicas, argumentou Mehta.

A pedido do ativista da RTI Neeraj, a Comissão Central de Informação (CIC) permitiu em 21 de dezembro de 2016 a inspeção dos registros de todos os alunos aprovados no exame de bacharelado em 1978, ano em que o primeiro-ministro Modi também o aprovou.

A petição buscava detalhes de alunos que fizeram o exame em 1978.

No entanto, a ordem do CIC foi suspensa pelo tribunal superior em 23 de janeiro de 2017.

Mehta disse na segunda-feira: “Posso pedir à minha universidade que me dê meu diploma, minha folha de notas ou meus exames, se as regras permitirem… mas (isenção de divulgação sob a seção) 8 (1) (e) aplica-se a um terceiro.”

Classificando a ordem da CIC como contrária à lei estabelecida, ele disse que as exigências “indiscriminadas e impraticáveis” ao abrigo da Lei de Direito à Informação para a divulgação de informações “integrais e diversas” seriam contraproducentes e afectariam negativamente a eficiência da administração.

“Ele quer que todos tenham informações sobre o ano de 1978. Alguém pode chegar e dizer 1979, alguém 1964. Esta universidade foi fundada em 1922”, disse Mehta.

O DU disse que a ordem do CIC teve “consequências adversas de longo alcance” para o peticionário e para todas as universidades do país que tinham milhões de estudantes como curadores.

Na sua contestação à ordem do CIC, o DU disse que a ordem da autoridade de RTI era “arbitrária” e “legalmente insustentável”, uma vez que as informações que se pretendia divulgar eram “informações pessoais de terceiros”.

A petição do DU considerou “completamente ilegal” que o CIC lhe tivesse ordenado a divulgação de tais informações à sua disposição a título fiduciário.

Ele argumentou que não se chegou a nenhuma conclusão sobre qualquer necessidade urgente ou interesse público esmagador que justificasse a divulgação de tais informações.

A Lei de RTI, dizia, foi reduzida a uma “piada” com consultas sobre os registros de todos os alunos que passaram no exame de licenciatura em 1978, incluindo o primeiro-ministro.

O CIC, no seu despacho, orientou o DU a permitir a fiscalização e rejeitou o argumento do seu responsável de informação pública de que se tratava de informações pessoais de terceiros, observando que não havia “nem mérito nem legalidade” na mesma.

A universidade foi ordenada a “facilitar a fiscalização” do cadastro que armazenava informações completas sobre os resultados de todos os alunos aprovados no exame de bacharelado em 1978, juntamente com o número da matrícula, nomes dos alunos, nomes dos pais e notas obtidas, e forneceu um. cópia autenticada do extrato, gratuitamente.

O assunto será ouvido ainda em janeiro.

Postado por: Nakul Ahuja Publicado em: 14 de janeiro de 2025

