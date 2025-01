Linha de exames BPSC: Prashant Kishor concedeu fiança horas depois de ser preso durante greve de fome

Linha de exames BPSC: O chefe de Jan Suraaj, Prashant Kishor, recebeu fiança na segunda-feira, horas depois de ter sido preso em Gandhi Maidan em Patna durante uma greve de fome buscando o cancelamento do 70º teste competitivo combinado (preliminar) integrado.

Kishor, estrategista eleitoral que se tornou líder político, está em jejum de morte desde 2 de janeiro em Gandhi Maidan, buscando o cancelamento do 70º Teste Competitivo Combinado (Preliminar) conduzido pela Comissão de Serviço Público de Bihar (BPSC) em 13 de dezembro. devido a um suposto vazamento de papel.

Kishor foi removido “à força” de Gandhi Maidan às 4h e levado pela polícia para o AIIMS, Patna, em uma ambulância, disse o partido. “Eles o retiraram à força do local da greve de fome às 4 da manhã. Ele recusou tratamento e prometeu continuar sua greve de fome”, disse a equipe de Jan Suraaj em mensagem em seu canal no WhatsApp.

Sentado sob a icônica estátua de Mahatma Gandhi no Gandhi Maidan de Patna com dezenas de estudantes, Kishor jejua até a morte desde 2 de janeiro.

A administração de Patna disse que, de acordo com uma ordem do Tribunal Superior de Patna, “nenhum dharna pode ser permitido em um local diferente do designado em Gardani Bagh”.