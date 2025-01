Linha de explosão do Tesla Cybertruck: o motorista era sargento de operações das Forças Especiais em serviço ativo, diz o relatório

Um dia depois de um Tesla Cybertruck explodir em frente ao Trump International Hotel em Las Vegas, matando uma pessoa e ferindo outras sete, as autoridades identificaram o motorista que morreu no acidente.

De acordo com o Imprensa associada agência de notícias, o motorista do Tesla Cybertruck, Matthew Livelsberger, é um sargento de operações das Forças Especiais da ativa que estava de licença na Alemanha e nos Estados Unidos.

Três funcionários dos EUA citados em um PA O relatório dizia que ele era um residente do Colorado de 37 anos e um soldado do Exército servindo na Alemanha no 10º SFG.

Livelsberger supostamente passou um tempo na base, anteriormente conhecida como Fort Bragg, uma enorme base na Carolina do Norte que abriga o Comando das Forças Especiais do Exército.

O que sabemos até agora: Na quarta-feira, um Tesla Cybertruck explodiu em frente ao Trump International Hotel, em Las Vegas. Ele matou uma pessoa e feriu outras sete. O incêndio na área de manobrista do Trump International Hotel Las Vegas foi relatado às 8h40, disse um porta-voz do condado em um comunicado. Vários vídeos do incidente se tornaram virais na quinta-feira.

Os detalhes indicam que Livelsberger supostamente alugou a van elétrica no Colorado por meio de um aplicativo chamado Turo e depois a dirigiu para Nevada.

No momento do incidente, seu carro estava cheio de morteiros que pareciam fogos de artifício, combustível de acampamento e botijões.

Enquanto isso, após o incidente de quarta-feira, funcionários do Federal Bureau of Investigation visitaram um dos muitos endereços de Colorado Springs associados a Livelsberger.

O FBI não descartou o “ângulo do terrorismo” e está investigando a explosão como um possível ato de terrorismo.

A explosão do Tesla ocorreu depois que um veterano do Exército dos EUA, Shamsud-Din Jabbar, 42, bateu com uma caminhonete em pessoas que comemoravam o Ano Novo no famoso French Quarter de Nova Orleans, deixando 15 mortos. A polícia o matou a tiros.

Fonte