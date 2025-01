Linha de ingressos do Coldplay: Tribunal rejeita PIL, diz que o governo pode combater o escalpelamento de ingressos

O Tribunal Superior de Bombaim rejeitou na sexta-feira um litígio de interesse público (PIL) buscando a emissão de Diretrizes para acabar com o marketing negro e o escalpelamento de ingressos em grandes eventos.. Isso ocorreu no contexto de um suposto crime durante o processo de venda de ingressos online para o tão aguardado show da banda britânica Coldplay, programado para acontecer em Navi Mumbai no final deste mês.

A bancada do Chefe de Justiça DK Upadhyaya e do Juiz Amit Borkar declarou: “Esta é uma decisão legislativa e executiva. O tribunal não pode interferir. O governo é livre para formular legislação que aborde as preocupações levantadas na petição, ao mesmo tempo que rejeita o pedido.”

O tribunal acrescentou que, na ausência de um quadro jurídico claro que exija as medidas de reparação solicitadas na petição, o tribunal não pode ordenar a promulgação de legislação ou alterações às leis de uma forma específica. “No entanto, caso a autoridade competente (do governo) considere necessário, eles são livres para tomar medidas legislativas ou executivas apropriadas para abordar as preocupações destacadas pelo peticionário”, disse o tribunal.

Aguarda-se ainda o despacho detalhado proferido pelo tribunal, mas o tribunal permitiu ao peticionário apresentar queixa à autoridade competente.

O PIL foi apresentado pelo advogado Amit Vyas, que destacou diversas irregularidades e ilegalidades na venda de ingressos para grandes eventos como shows e shows ao vivo.

O banco tinha Ele registrou seu pedido no PIL em 2 de janeiro.

Vyas, na petição, alegou que ficaram evidentes irregularidades e ilegalidades durante a venda de ingressos para o show do Coldplay na plataforma BookMyShow.

Vyas rezou para que o tribunal estabeleça diretrizes rígidas para evitar o marketing negro, a venda de ingressos e a revenda de ingressos online para eventos importantes. Sua declaração destacou que tais práticas ilegais foram generalizadas durante os jogos do IPL, a Copa do Mundo de Críquete de 2023 e os shows dos artistas Taylor Swift e Diljit Dosanjh.

A petição alegava que, durante tais eventos, os organizadores e parceiros de venda de ingressos exploram os torcedores, publicando ingressos em sites secundários a preços exorbitantes.

Em poucos minutos, os ingressos para todos os três shows do Coldplay foram marcados como esgotados no portal BookMyShow, mas posteriormente os ingressos foram encontrados disponíveis em sites secundários a preços inflacionados.

Vyas também apresentou queixa policial ao Departamento de Crimes Econômicos da polícia municipal, que está conduzindo uma investigação.

A petição argumentou ainda que tais práticas ilegais privam as pessoas do seu direito fundamental à igualdade de oportunidades de acesso ao entretenimento público.