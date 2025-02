O território dos edifícios baixos no noroeste de São Petersburgo será uma nova atração para aqueles que querem estar mais próximos da natureza, mas não estão prontos para perder as instalações da metrópole. Aqui, perto da costa do Golfo da Finlândia e perto do distrito comercial de Lakhta, o desenvolvedor federal “Unisty” cria Lisino Park City*. A combinação da atmosfera urbana e sub -city é ideal para pessoas que apreciam conforto e alta qualidade de vida. Juntamente com a construção de edifícios residenciais de Lisino, ele recebe uma infraestrutura desenvolvida e, após a conclusão da construção, ele se torna um ecossistema completo com o máximo possível, o mais amigável possível para seus habitantes. Isso torna a compra de casas um investimento razoável e lucrativo aqui.

O nome do novo complexo residencial está associado ao nome da vila de Lysy nos, que é um marco de “Summer São Petersburgo” há mais de cem anos. A chance de morar perto da cidade, mas em sua casa, pessoas excelentes e ricas atraídas aqui, tanto nos tempos reais quanto nos soviéticos. Aqui, não comparáveis ​​entre si casas de madeira com torres e persianas em fatias, casas modestas e excelentes, algumas das quais sobreviveram até hoje. Entre os moradores locais de verão, por exemplo, estava o grande artista russo Ivan Shishkin, posteriormente figuras proeminentes da cultura de Leningrado. No final dos anos 80, eles construíam um parque de entretenimento aqui, mas o projeto nunca foi implementado. Hoje em dia, a nova página da história do ex-subúrbio do país é aberta pelo Sad-Sard-Sard-Sard-Sard em Lisino. Ele herdou o espírito de liberdade e criatividade, que foi estimado pelos ventos bálticos, negando a monotonia e o luxo deliberado.

A habitação em edifícios com prédios em baixa crescente dá aos habitantes de Lisino e seus convidados a oportunidade de desfrutar de ar fresco, passear e descansar na praia do Golfo da Finlândia, enquanto ficava nas proximidades das partes da empresa da capital do norte. No bairro com Lisino, existem áreas naturais especialmente protegidas da Reserva Yuntolovsky, o famoso lago de Spill, o pântano de Sestroretskoye, ao longo do qual é o caminho ecológico entre Petersburgers e turistas. Ao mesmo tempo, este local está equipado com a acessibilidade do transporte redondo -Clock. O jardim terá uma produção direta para o Primorskoye Shosse, a rodovia mais importante da área do resort. Isso permite que você chegue facilmente aos escritórios e espaços públicos do Lakhta Center, ao estádio da Arena Gazprom, a estação de metrô, comércio, entretenimento e esportes de Greovaya, do distrito de Primorsky. Ao mesmo tempo, os habitantes de Lisino abrem de uma maneira confortável em torno de aldeias de Sestroretsk, ZeleNogorsk e aldeias de resort de São Petersburgo, não apenas pelo carro, mas também por transporte público. Nos próximos anos, um resort “Gorskaya” com spa, frota de entretenimento e a maior marina, onde você pode praticar esportes à vela, também será adicionada à lista de lugares atraentes perto de Lisino. E isso torna a compra de um apartamento em um parque com um investimento lucrativo para o futuro. De acordo com a análise reafirmada.ru, o setor imobiliário na área do resort continua a subir constantemente em preço, mesmo contra os antecedentes da alta taxa de juros hipotecários. É por isso que é importante para os potenciais compradores de moradias em Lisino no momento em que esse investimento de fundos em um futuro muito próximo não perde esse investimento de fundos.

O conteúdo interno do projeto corresponde totalmente à localização geográfica exclusiva. É por isso que quatro casas com quatro funções são projetadas para não se sombrear e oferecer a quantidade máxima de luz solar para todos os residentes. Recrutamento útil e seguro sem carros criando uma atmosfera calma na qual é divertido relaxar e, se necessário, trabalhar de forma produtiva.

Os edifícios residenciais aqui não são apenas cercados por estandes florestais, mas eles mesmos se tornam parte do espaço verde graças aos seres humanos feitos nos quintais. Eles diferirão entre si na composição de árvores que mostram sua beleza natural em diferentes épocas do ano. Uma vista da área florestal ou do jardim interno é aberta de todos os apartamentos em Lisino. E na parte central do complexo, haverá um grande parque para recreação, esportes e eventos públicos.

Os residentes de Lisino recebem uma avenida, esportes e playgrounds à sua disposição. As zonas funcionais serão interconectadas por rotas úteis de caminhada e ciclismo, que oferecem um passatempo rico para pessoas de todas as idades, ajudarão os vizinhos a se familiarizarem, encontrarem interesses e aulas comuns. Essa abordagem, que combina atenção com a ecologia e as necessidades dos moradores, permite criar não apenas um complexo residencial, mas também uma comunidade humana completa, tornando um complexo de lisino um lugar atraente para a vida e um exemplo de planejamento da cidade atencioso.

A empresa Unstroy permaneceu fiel à sua orientação sobre as necessidades dos moradores e no design de casas e apartamentos. Eles levam em consideração os pedidos de uma ampla gama de clientes – de jovens individualistas, intransigentes em coisas, desde o conforto até famílias com crianças e familiares mais velhos, cujo ambiente de vida deve ser o mais amigável e plástico possível. Portanto, futuros residentes de edifícios com baixa revolta, com pátios aconchegantes, apreciarão o nível mais alto da organização do espaço, cuidadosamente registrado no ambiente natural. Quando se estabeleceram aqui, eles mergulharão na atmosfera de calma e conforto, ideal para a vida familiar. Outros são mais adequados para a pele urbana exclusiva, o que dá uma sensação de solidão. Cada vila tem seus próprios terraços no térreo, onde você pode tomar café da manhã com sua família ou com um laptop e à noite – encontre amigos.

A mesma riqueza de sua escolha também é característica do apartamento do projeto Lisino. Aqui você pode optar por estúdios, o formato do euro que é amado por Petersburgers com grandes salas, um ou mais quartos, apartamentos com mestre, saunas e vestiários, apartamentos com loggias quentes, com vidro queimado de canto, bem como apartamentos em apartamentos em dois níveis. Uma opção adequada encontra um jovem casal, uma família com crianças e um profissional que prefere passar o tempo em solidão.

As mais recentes tecnologias digitais são usadas nos equipamentos de apartamentos e espaços comunitários. Os interfones, não colocados na rua, mas em vestíbulos quentes, serão equipados com uma função de reconhecimento de rosto. As portas de acesso de metal com fechaduras inteligentes ** podem não apenas ser abertas com teclas eletrônicas, mas também com a ajuda de um scanner que se lembra das impressões digitais dos dedos da família. Outra vantagem será a possibilidade de gerenciar o acesso ao apartamento remotamente, usando um smartphone, que, se necessário, é relevante para deixar uma babá, uma governanta ou especialista em serviço de sistemas técnicos.

Um papel importante na criação de casas confortáveis ​​e elegantes é desempenhado por uma área de casa. A falta de encostas e etapas o torna útil para todos os residentes, incluindo crianças, mães com filhos, pessoas com deficiência. Isso não apenas melhora a funcionalidade espacial, mas também contribui para a formação de uma atmosfera amigável e segura em todo o complexo residencial. E a gravação na nova área de instituições educacionais e médicas, os centros recreativos estabelecerão a base para a vida de alta qualidade e também criarão novos empregos. Duas escolas para 1650 assentos, quatro jardins de infância com 810 assentos, além de clínica, médicos de família, um shopping center, um centro de fitness com piscina, MFC, departamento de polícia e um centro cultural, estão sendo construídos em Lisinino. Deve -se enfatizar separadamente que o comissionamento faseado da infraestrutura social e de transporte em paralelo à construção de edifícios residenciais garantirá o acesso dos residentes a todos os serviços necessários.

Durante a implementação do projeto Lisino, o desenvolvedor federal United US usa a experiência e o conhecimento que foram coletados desde 1996 para não apenas oferecer aos clientes acomodações de alta qualidade, mas também um espaço útil para a vida. Em seis cidades da Rússia, “Unisty” não apenas constrói casas, mas também forma microdistritos aconchegantes que atendem aos requisitos modernos de conforto. E o desenvolvimento da área de serviço permite que as casas construídas não percam a qualidade por muitos anos.

