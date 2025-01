Lista de convidados para a posse de Donald Trump: quem está convidado e o que esperar | Notícias do mundo

A próxima posse de Donald Trump, em 20 de janeiro, atraiu um grupo diversificado de líderes mundiais, figuras políticas e magnatas empresariais. Embora seja comum que as tomadas de posse presidenciais dos EUA tenham uma participação internacional limitada, a abordagem de Trump tem sido mais inclusiva, convidando uma variedade de figuras globais que partilham ideologias políticas semelhantes.

Líderes e dignitários globais

Contrariando a tradição, Trump estendeu convites a vários líderes internacionais. O presidente chinês, Xi Jinping, apesar de convidado, não comparecerá à cerimônia. No entanto, espera-se que a China envie um enviado de alto escalão, possivelmente o vice-presidente Han Zheng ou o ministro das Relações Exteriores, Wang Yi.

Da Índia, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, S. Jaishankar, confirmou a sua presença, em representação do Governo indiano. Outros líderes convidados incluem:

– Primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni

– Presidente argentino Javier Milla

– Presidente de El Salvador, Nayib Bukele

– Presidente húngaro, Viktor Orbán.





Além disso, o ex-presidente brasileiro recentemente deposto, Jair Bolsonaro, está na lista de convidados e manifestou a sua vontade de participar. O político francês de extrema direita Eric Zemmour também participará da cerimônia.

Aliados políticos e figuras controversas

Trump fez questão de incluir figuras que se alinhassem com suas crenças políticas. Isto inclui vários líderes de movimentos populistas e de direita em todo o mundo. Bolsonaro, Zemmour e Orban são exemplos proeminentes de figuras que partilham valores políticos semelhantes aos do presidente eleito dos EUA.

Grandes doadores de tecnologia e gigantes da indústria

A comunidade empresarial demonstrou apoio substancial à posse de Trump. Os magnatas da tecnologia estão entre os principais doadores, com figuras como Mark Zuckerberg da Meta, Jeff Bezos da Amazon e Sam Altman da OpenAI contribuindo com US$ 1 milhão cada para o fundo inaugural. Espera-se que Altman, juntamente com outros líderes da indústria de tecnologia, participem do evento.

O comité inaugural Trump-Vance arrecadou mais de 170 milhões de dólares para a tomada de posse, e as projeções sugerem que o total poderá ultrapassar os 200 milhões de dólares.

Passes VIP em alta demanda

Com um apoio tão esmagador dos principais doadores, os bilhetes VIP para a inauguração tornaram-se um produto popular. Os relatórios indicam que muitos doadores foram informados de que os cobiçados passes VIP não estão mais disponíveis devido à alta demanda. Isto ocorre enquanto o comitê de inauguração trabalha para finalizar os preparativos para a cerimônia de posse e eventos relacionados.

Eventos de alto nível em torno da inauguração

Além da cerimônia principal, uma série de eventos exclusivos acontecerão em torno da inauguração. Uber,

Elon Musk, um conhecido apoiante de Trump, deverá estar presente em vários destes eventos. Outros líderes empresariais, incluindo o CEO da Coinbase, Brian Armstrong, também participarão de diversas atividades relacionadas à inauguração.