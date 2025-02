Literalmente, todos os editores de quem o que vestiu comprou esta saia no mesmo dia

Há muitos lugares onde eu olho quando tento encontrar as novas tendências da temporada. Claro, existem imagens no Instagram e no estilo de rua, mas meu favorito absoluto está logo abaixo do meu nariz, em Esculpidoé um escritório muito limpo. Uma porta rotativa de tendências para a nova temporada e grampos atemporais, o Esculpido A equipe está experimentando um ou dois sobre o que faz uma grande compra, então, naturalmente, quando vi tantos colegas usando a mesma tendência de saia nesta semana, eu sabia que estávamos em algo muito especial.

Gemido em pedidos de caixa, eu trancei meus olhos com quatro EsculpidoÉ específico para a tendência da saia plissada. Bas-lhes com tricô confortável, camisetas e conjuntos combinando, essa saia levantada encontrou oficialmente alguns novos fãs no coração de Londres.

E por uma boa razão. Usando uma boa dobra de varejo que oferece um acabamento rápido e um design inteligente, esta saia tem todas as características de se tornar um clássico do guarda -roupa. Onde as dobras da concertina dominavam no passado, esta versão mais mínima do visual também se baseia na estrutura macia e no acabamento arrumado, o que o torna perfeitamente alinhado no movimento Spring / Summer 2025 em direção à costura.

O editor assistente de Who What What Weat, Maxine Eggenberger, carrega uma saia plissada maxi.

Enquanto a editora -Maxine Eggenberger chamou um estilo rápido que ela tem há anos, três dos meus outros colegas tomaram suas próprias saias plissadas no mesmo dia -se novas são as adições que ainda estão em estoque.

Para descobrir a tendência da saia chique que tem todo o nosso escritório pronto para chegar à caixa registradora, leia o resto para descobrir EsculpidoAs saias dobraram abaixo.

Compre as saias plissadas exatas de nossos editores

Hannah Almassi carregando Arket

Nossa editora – -in -Cheief ouviu rapidamente uma iteração de Arket, que ela estilizou com um cinto de couro preto polido, botas e um cardigã abotoado.

Compre a saia Hannah:

Arket Saia de mistura de lã plissada O design plissado da caixa dá muito movimento a esta espessa saia de lã.

Sophie Cookson rolando manga

A analista da ECOM, Sophie Cookson, marque duas tendências em uma com sua saia plissada de manga – as bugiges são outro detalhe -chave do 2025 para monitorar.

Compre a saia de Sophie:

MANGA Salia plissada com marcação dupla – Mulheres | Reino da manga A tendência do cinto nas fraldas deve ser uma das dicas de estilo favoritas da temporada.

Jerrylyn Saguiped carregando a reforma

Torne sua saia plissada ainda mais polida e preparada, a adição de mocassins e uma camisa abotoada por Jerrylyn Saguiped e uma camisa abotoada.

Compre a saia Jerrylyn:

Reforma Saia baixa Alyssa Esta é uma ótima opção se, como Jerrylyn, você tiver uma moldura pequena e estiver procurando uma saia midi chique.

Compre mais saias plissadas:

Eu acreditaria facilmente se você me dissesse que era um designer.

Cos Saia arada midi midi Estilo com uma camiseta branca simples ou um par com tons de tom.

Derramar Lã plissada e saia de seda do meio -dia Eu sempre volto ao Toteme para suas bases altas.

Massimo Dutti Saia midi de água em lã Seja rápido – trata -se de vender.

Zara Saia midi midi midi Estilo com um elegante cinto magro para uma versão muito 2025 da tendência.

Sacaï Saia envolvente em cetim dobrado em jeans com cinto Fui banido isso antes dos meses de verão.

E outras histórias Saia arada midi midi Esta saia preta elegante é tão fácil de cair em um guarda -roupa de cápsula.