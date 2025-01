Litvinkin mudou da administração do distrito de Leninsky de Vladimir para Frunzensky

A administração Frunze foi chefiada por Sergey Litvinkin. Hoje ele tem o primeiro dia de trabalho em um novo local. Ele não é uma figura nova na prefeitura: até hoje ocupou cargo semelhante no distrito de Leninsky, substituindo Sergei Music em 2022. Em seu lugar, veio o chefe do distrito de Leninsky, Anatoly Ivanovich Vinarchik.

Lembramos que Nikolai Markin, que renunciou ao cargo de chefe do distrito de Frunze, escreveu anteriormente sobre a saída do cargo de chefe do distrito por idade.

Outra nomeação, divulgada pela assessoria de imprensa da Prefeitura, diz respeito a Andrei Vladimirovich Romanov. Ele atuará como Diretor de Habitação e Serviços Públicos do ICP.