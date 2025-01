Livemint faz parceria com CRIF High Mark e permite que os leitores verifiquem a pontuação de crédito gratuitamente

Em colaboração com a CRIF High Mark, com sede em Mumbai, uma agência de crédito aprovada pelo RBI, a Livemint anunciou um serviço gratuito de pontuação de crédito para seus leitores. Esta iniciativa permite que as pessoas verifiquem a sua pontuação de crédito gratuitamente, constituindo uma ferramenta vital para o planeamento e conhecimento financeiro.

Sobre esta associação, Sachin Seth, Presidente, Classificação CRIF alta disse: “Estamos entusiasmados em colaborar com a LiveMint para oferecer acesso gratuito a pontuações de crédito, equipando as pessoas com o conhecimento necessário para tomar decisões financeiras informadas. No ambiente financeiro dinâmico de hoje, compreender a saúde do crédito é essencial para obter melhores condições de empréstimo e construir uma carteira financeira forte. Esta iniciativa é um passo fundamental na nossa missão de melhorar a educação financeira e fornecer informações de crédito transparentes e acessíveis. Ao capacitar as pessoas, tornamos mais fácil para elas assumirem o controle de seu futuro financeiro. Juntos, estamos democratizando o acesso às pontuações de crédito, promovendo a capacitação financeira e promovendo a saúde do crédito a longo prazo.”