Liverpool Beat Man City por 2 a 0 para estender a vantagem no topo de 11 pontos

Liverpool Ele deu outro passo em direção ao título da Premier League com uma vitória por 2 a 0 em Manchester City Depois de El Talismán, Mohamed Salah marcou seu primeiro gol e estabeleceu Dominik Szoboszlai para o segundo, já que eles tinham 11 pontos no topo no domingo.

O ARNE Slot Side tem 64 pontos em 27 jogos à frente do Arsenal em segundo lugar, que têm um jogo na mão. A cidade é o quarto em 44, desde a sua busca no início da temporada, o quinto título consecutivo foi desvendado em uma posição na Liga dos Campeões.

Salah alcançou seu 25º gol da temporada líder na liga aos 14 minutos, depois de uma esquina com um chute abrasivo, perto do topo da caixa, que desviou o pé estendido do zagueiro da cidade, Nathan Ake, o goleiro Ederson.

Szoboszlai aproveitou o defensor atroz da cidade para dobrar a liderança em 37 anos. Salah encontrou o húngaro sem marcar na caixa para um passe fácil para a rede para consternar os fãs da cidade, cujo triste humor foi combinado pela chuva condutora.