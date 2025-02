O que fazer no momento, mesmo um aluno de figuras básicas adivinhará: é claro, comprar livros que você gosta e entregá -los a entes queridos, amigos ou aqueles que precisam. Boa literatura e humor elevam e podem curar a alma. O dia do Livro dos Livros e uma missão social muito importante tem uma muito importante: oferecer novas publicações de bibliotecas, escolas e fundações de caridade, onde os livros costumam estar em condição deteriorada.

No ano do 80º aniversário da vitória e no ano do Defensor da Pátria, a União Russa de Livros propõe coletar livros para bibliotecas militares, que têm cerca de 800 na Rússia. As publicações podem ser levadas para a Biblioteca da Casa do Exército Russo de Centrale, com o nome de MV Frunze.

Os livros coletados serão transferidos para bibliotecas militares das casas de oficiais, clubes de unidades militares, instituições educacionais e organizações médicas.

Vou parafrasear a frase bem conhecida, você não pode me agradar – ninguém vai agradar. É por isso que os escribas criaram muitos eventos que agora serão realizados em bibliotecas e livrarias para estimular as compras, você vê, e haverá mais doadores.

A Eksmo Publishing House preparou simultaneamente uma pesquisa de livros em várias cidades: Moscou, Sochi, São Petersburgo, Rostov, Novosibirsk, Minsk, Barnaul. “Especiais” oculam 3-5 livros de ficção “em lugares incomuns”. E nas redes sociais da editora, haverá três dicas para cada livro: um fato interessante sobre o local, um fragmento de uma foto da localização, um mistério ou um número.

A biblioteca estadual russa para crianças tradicionalmente elaborou um programa de grande escala do Livro da Semana da Reserva: mais de 50 eventos. Escritores de prosa e poetas Anna Revyakina, Andrey Usachev, Natalia Volkova e muitos outros, o ator de teatro e cinema Viktor Dobronravov se encontrarão com jovens e não apenas leitores.

Em 15 de fevereiro, a Casa da Família Ler “Livros Travelers” será realizada na casa de livros de Moscou, onde falará sobre ótimas pessoas como ótimos leitores. Você pode descobrir o círculo de leitura de Mikhail Lomonosov, Alexander Pushkin, Vladimir Dal, Dmitry Mendeleev e outras pessoas famosas.

E na casa de St. Petersburgo veio livros com um formato incomum – “Aquisições de livros”. Eles prometem uma noite agradável, onde os visitantes podem encontrar livros como pessoas.

Você pode verificar sua felicidade em 14 de fevereiro no Helikon-Oooper na peça “Trobbadur”, aqui estará uma loteria entre o público “14 livros para 14 Felicidade em 14 de fevereiro”.

Os serviços on -line também não estão muito atrás: durante a promoção dos litros, o desconto de 50 % fará uma ampla gama de livros.