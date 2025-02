‘Local de culto à democracia’: Rajiv Kumar Demits Office; Gyanesh Kumar para assumir o comando como CEC | Veja o vídeo

Rajiv Kumar ingressou no painel de votação como comissário eleitoral em 1º de setembro de 2020. Ele assumiu o cargo de 25 do CEC em 15 de maio de 2022.

“Por grande trabalho duro, ele acumulou herança nos últimos 75 anos. Tenho muita esperança de que, quando se trata de chegar, isso aumentará mais alto do que onde está hoje. Isso vai para as mãos muito capazes. A nova equipe levará ainda mais alta “,

Além disso, para afirmar que a democracia do país continuará sendo forte e intacta, e ganhará honra antes que o mundano Kumar acrescente: “Espero que as pessoas se lembrem e aprendam lições da democracia indiana e das eleições indianas. A maior contribuição para isso é para os eleitores e partidos políticos. Desejo tudo de bom para todos, a todos os eleitores.

– Gyanesh Kumar era o funcionário sênior do Ministério do Interior da União.

– Ele desempenhou um papel fundamental no movimento do governo para cancelar as disposições do artigo 370 em Jammu e Caxemira.