‘Loja Blinkit cria ameaça à sociedade’: Mulher diz que executivos de entrega atacaram sua família, incidente capturado em CCTV

Em uma postagem no LinkedIn em 27 de janeiro, Mansi M, engenheiro de software, escreveu: “A violência que você apoia em nome do Blinkit não é de todo aceitável”.

“Um grupo de executivos de entregas assediou e abusou verbalmente de membros da sociedade fora da loja. “Meu pai, que voltava do trabalho para casa, tentou intervir e acalmar a situação, mas recebeu uma resposta violenta”, segundo o post do LinkedIn.

Pelo menos 30 a 40 executivos de entregas invadiram a loja, fecharam as venezianas e começaram a atacar sua família com “paus e bastões”. Seu pai, irmão e primo foram atacados, disse ele.

“Esses indivíduos intensificaram o conflito e atacaram fisicamente meu pai, meu irmão e meu primo. Trinta ou quarenta entregadores invadiram a loja, fecharam as venezianas e começaram a espancar minha família com bastões e paus, alguns dos quais foram vendidos na plataforma Blinkit. Meu irmão foi brutalmente espancado no peito e na cabeça com um bastão, e meu pai, de 55 anos, um paciente cardíaco, também foi trancado dentro da veneziana e agredido. Felizmente, eles sobreviveram a esta experiência angustiante”, de acordo com a postagem na mídia social.