Lojas de Gujarat em instalações de mesquitas despejadas à força em Rajkot

A tensão prevaleceu em Rajkot, em Gujarat, na quarta-feira, depois de um grupo de pessoas ter tentado despejar três comerciantes e deitar fora à força os seus bens, alegando que as propriedades pertenciam ao Conselho Waqf de Gujarat e foram transferidas ilegalmente para os seus descendentes. As lojas estão localizadas nas instalações do Nawab Masjid.

Após a tentativa de despejo forçado dos comerciantes, foi apresentada queixa contra cinco pessoas envolvidas no incidente. Segundo a denúncia policial, as lojas foram alugadas a três empresários hindus há cerca de 60 anos.

Na quarta-feira, um grupo de pessoas quebrou as fechaduras e jogou fora as mercadorias, alegando que as lojas pertenciam ao Gujarat Waqf Board.

Quando questionadas, as pessoas mostraram documentos em papel timbrado do Conselho do Waqf do Estado de Gujarat, datados de 19 de dezembro de 2024, concedendo aprovação para o despejo.

A carta dizia que os comerciantes transferiram ilegalmente o seu arrendamento para os seus descendentes sem obter a aprovação necessária. O administrador das lojas, o Conselho Waqf do Estado de Gujarat, também citou impostos não pagos e contas de eletricidade pendentes de 15 anos para recuperação imediata.

A denúncia destacou que a carta do Conselho do Waqf estabelecia um processo para recuperar legalmente as lojas. Incluía dar três avisos legais aos inquilinos, falar com os inquilinos, fazer um novo contrato de arrendamento, informar a polícia sobre o aviso e depois tomar medidas legais. No entanto, a denúncia mencionava que as etapas não foram seguidas.

Falando sobre o incidente, Farooq Masani, que esteve envolvido no despejo, disse: “Assumimos o controle das lojas depois de receber o pedido do Conselho de Gujarat Waqf. As lojas estão fechadas há anos e estão em ruínas. Também é sendo danificado. Seguimos a ordem que recebemos.”

O BJP MLA local Darshita Shah encontrou-se com o Comissário de Polícia de Rajkot sobre esta questão e buscou ação contra o despejo de comerciantes de “maneira ilegal”.

“Encontrei-me com o comissário após o incidente. Pedi-lhe que iniciasse uma investigação e garantisse que nenhum incidente semelhante ocorresse no futuro. A carta do Conselho do Waqf previa um processo simplificado para despejo de lojas, o que não era. O despejo foi ilegal Pedi ao comissário que tome medidas contra os envolvidos no ato”, disse Shah.