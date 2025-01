"Lokomotiv Kuban" derrotou o CSKA no jogo de basquete da United League

A United League posicionou este jogo como o ‘Jogo da Semana’. Afinal, as equipes dos chamados “Big Four” se conheceram. O atual detentor do título, CSKA, abordou o confronto com os sulistas como líder do campeonato (22 vitórias – 3 derrotas), e a equipe do Krasnodar ficou em quarto lugar (19-6).

Anteriormente, na atual temporada regular, os adversários competiram duas vezes e ambas as vezes essas partidas foram caracterizadas por batalhas teimosas. Em outubro, na primeira rodada, o CSKA, com público de mais de sete mil pessoas, conquistou a vitória por uma diferença mínima – 92:91. Pouco antes do Ano Novo, Loko se vingou em casa com o apoio de seis mil torcedores – 69:65.

Outro cenário interessante de pré-lançamento para o jogo de hoje. Recentemente, a Liga Unida anunciou os treinadores das equipes para o tradicional “Jogo das Estrelas”, que acontecerá no dia 16 de fevereiro, em Moscou. A equipe da casa (russos) foi comandada pelo técnico do Loko, Andrey Vedishchev, e a equipe visitante (legionários) foi comandada pelo timoneiro grego do Rubro-Azul, Andreas Pistiolis.

O primeiro quarto foi muito produtivo: 30:29 a favor do time da casa. Para o time do exército, sete jogadores de basquete marcaram pontos, e para os convidados, Andrei Martyuk marcou 11 pontos e converteu todas as cinco tentativas de field goal, mas errou os dois lances livres.

A equipe Kuban começou os segundos dez minutos com um avanço – 8 a 0, e Martyuk, antes mesmo do grande avanço, estabeleceu um recorde pessoal de pontuação na temporada (no momento em que as equipes partiram para os vestiários, ele tinha 17 pontos) . As fileiras do time militar foram divididas pelo americano Melo Trimble, que entrou na partida vindo do banco de reservas e marcou até 25 no primeiro tempo! Loko liderou 58:54 antes do intervalo.

O CSKA conseguiu assumir a liderança no início do terceiro quarto (64:63), após um golo de longa distância que reuniu coragem absoluta a Trimble. Mas Loko respondeu rapidamente com uma cesta de três pontos de Alexander Gudumak, que recentemente se juntou ao time, e no final dos dez minutos os sulistas lideravam por 86:79.

O final da partida decorreu com força equilibrada e foi, como era de esperar, dramático e agitado. Ao bloquear o chute do adversário, Martyuk se machucou, seu companheiro de equipe Vladislav Yemchenko errou dois lances livres, mas no rebote após a segunda tentativa ele acertou a bola no aro – os mesmos dois pontos! Já no último minuto, o legionário americano CSKA Casper Ware sofreu uma falta antidesportiva, após a qual os árbitros expulsaram o furioso técnico dos anfitriões, Pistiolis, para fora do corredor. Com o placar de 106:104, Antonius Cleveland, do Loko, errou os dois lances livres. A seleção militar teve a chance de levar a partida para a prorrogação ou até mesmo vencer, mas o chute de longa distância da sérvia Alexa Avramovic e a sirene se mostraram imprecisos.

Estatísticas

CSKA – Lokomotiv-Kuban (Krasnodar) – 104:106 (30:29, 24:29, 25:28, 25:20). Moscou. 19 de janeiro. 7.923 espectadores.

Os mais produtivos: CSKA – Melo Trimble (35), Alexa Avramovic (23), Jean-Charles Livio (11); Loko tem Andrey Martyuk (27), Patrick Miller (16), Carvel Anderson (13), Antonius Cleveland (12), Alexander Gudumak (11)

Resultados das demais partidas da rodada: MBA-MAI – Parma – 91:76, Pari NN – Uralmash – 74:79, Avtodor – Zenit – 60:79 Hoje à noite: UNICS – Samara.

Posição atual da equipe na Liga Unida

1. CSKA (Moscou) – 22 vitórias – 4 derrotas;

2. UNIX (Kazan) – 21/05;

3. Zenit (São Petersburgo) – 21-5;

4. “Lokomotiv-Kuban” (Krasnodar) – 20-6;

5. “Uralmash” (Ecaterimburgo) – 14-12;

6. “Parma” (região do Permiano) – 12-14;

7. “Pary NN” (Nizhny Novgorod) – 11-15;

8. Avtodor (Saratov) – 10-16;

9. “Yenisei” (Território de Krasnoyarsk) – 9-17;

10. MBA-MAI (Moscou) – 8-18;

11. AC “Samara” (região de Samara) – 7-18;

12. “Astana” (Cazaquistão) – 0-25.

Nota: Classificação baseada na porcentagem de vitórias no total de partidas disputadas. As seis melhores equipes ao final do torneio de quatro rodadas da temporada regular avançarão diretamente para os playoffs. Os participantes que terminarem de 7º a 10º jogarão uma rodada de play-in pelas duas vagas restantes nos play-offs.