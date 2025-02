Antes do jogo de hoje, os “trabalhadores ferroviários” já jogaram três vezes com Parma e nos três perdidos. Como o mentor de Loko disse após o jogo e parcialmente o presidente do clube Andrei Vedishchev, vencer o Permyakov foi uma questão de prestígio para o Kuban.

Mas a competição não começou a favor dos convidados. Evgenia Pashutin Wards venceu o primeiro trimestre com uma vantagem de oito pontos 25:17. E então Lokomotiv-Kuban para proteção de energia total. No segundo e terceiro trimestre, os habitantes de Krasnodar alocaram o oponente apenas 29 pontos. Ao mesmo tempo, o próprio povo do sul marcou cinquenta para o segmento de relatórios. Esses dois dez minutos determinaram o resultado da reunião com antecedência. “Parma” naturalmente tentou demonstrar seu personagem de marca, mas Loko resistiu.

Até o dia seguinte, 13º na caixa de gravata (dois digitões em dois parâmetros principais), o American Royce Hamma, que esteve em 22 óculos, tem 13 rebotes na temporada.

Os Permianos perderam o “Lokomotiv-Kuban” perderam a chance de recuperar o “Paris de Nizhny Novgorod” na sexta regra. Nizhny Novgorod, também perdeu em seu parquet no final de Ten Moscou MBA – 59:77. Deve-se notar que os convidados conquistaram imediatamente a linha de 10-Oochkaya.

Em outra competição do dia, a quinta equipe do campeonato, Yekaterinburg “Uralmash” em um convidado com Samara – 85:65.