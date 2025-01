Londres é eleita a cidade que envelhece mais rápido do Reino Unido

Londres tornou-se o Reino Unido envelhecimento mais rápido cidade devido ao declínio das taxas de natalidade e ao declínio do número de jovens imigrantes . De acordo com uma pesquisa do grupo de reflexão da Fundação Resolução, a idade média em Londres era de 33,8 anos em 2011, mas aumentou dois anos na última década, para 35,8 anos. Enquanto isso, em outras grandes cidades, a idade média caiu meio ano, para 34,5 anos.

A região mais antiga do país é North Norfolk, com idade média de 55,3 anos, enquanto a área mais jovem é Tower Hamlets, onde a idade média é de 30,6 anos.

Apesar do declínio geral, as zonas costeiras e as regiões rurais continuam a registar as tendências de envelhecimento mais rápidas. O envelhecimento é mais pronunciado nas cidades rurais e nas zonas costeiras. Nas zonas rurais, a idade média era de 41,6 anos em 2001 e, em 2023, aumentou para 47,4 anos.

TAXAS DE NASCIMENTO E IMPACTO DA IMIGRAÇÃO

O estudo identifica duas razões principais pelas quais a taxa de envelhecimento de Londres é diferente de outras grandes cidades. Em primeiro lugar, a taxa de natalidade em Londres, que era de 16 por 1.000 pessoas na década de 2000, caiu para 14 na década de 2010. Este declínio foi mais limitado em Inglaterra e no País de Gales. A segunda razão é a reduzida concentração de jovens migrantes internacionais em Londres após o Brexit.

AUMENTO DA PRESSÃO SOBRE OS SERVIÇOS PÚBLICOS

A Fundação Resolução destacou que a significativa diferença de idade, especialmente nas regiões rurais e costeiras, criará grande pressão sobre os serviços públicos. Devido à baixa taxa de natalidade e ao aumento da população idosa, os serviços de infra-estruturas sociais e de saúde terão de ser reestruturados.

A organização alertou que as mudanças demográficas poderiam ter impactos a longo prazo nas economias regionais e nos serviços públicos, e apelou ao desenvolvimento de políticas específicas para resolver estas questões.