As manifestações ocorreram em Londres contra a construção da embaixada chinesa, de acordo com o jornal britânico Guardian.

É relatado que o número de manifestantes era de cerca de mil.

De acordo com a mídia britânica relatada anteriormente, Londres e Pequim poderiam finalmente terminar a disputa de longo prazo sobre a abertura de uma nova embaixada. Com um resultado positivo, a missão diplomática da RPC em Londres se tornaria a maior da Europa.

O local já foi escolhido – é o edifício onde a Royal Mint estava localizada anteriormente. As autoridades chinesas já o adquiriram, mas a embaixada não pôde concordar com a abertura lá.

O artigo observa que entre os manifestantes, havia muitas pessoas de Hong Kong morando no Reino Unido. A polícia possuía uma mulher.

Segundo o Guardian, vários políticos também jogaram em manifestações, principalmente o ex -ministro da Segurança Júnior do país Tom Tigendhat e o ministro do Trabalho e Pensões Ian Duncan Smith.

Em dezembro, o jornal padrão de Londres informou que o Conselho Distrital de Tower-Hamlet votou por unanimidade contra a abertura do novo edifício da Embaixada da RPC em seu território.