O movimento é uma oportunidade para permanecer alegre e cheio de energia por mais tempo, disso têm certeza os participantes Michurin do novo projeto nacional “Vida Longa e Ativa”. No seu âmbito, está actualmente a ser implementado o projecto “Longevidade Activa” (anteriormente – no âmbito do projecto nacional “Demografia” – nota do editor), familiar a muitos idosos – todos os que pretendem acrescentar cores vivas à sua vida, novas conhecidos, comunicação sobre interesses e, claro, exercício físico.

Os desenvolvedores do novo projeto nacional esperam poder aumentar a expectativa de vida dos russos para 78 anos ou mais até 2030. As estatísticas mostram que em 2023 já foi possível atingir a cifra de 73,5 anos – Este é um verdadeiro recorde nacional , e esses números continuam a aumentar.

“No grupo de nossos participantes há representantes com mais de uma idade que demonstram excelente preparo físico”, observa a administração municipal de Michurinsk.

Talvez o segredo dos avós ativos de Michurin seja realmente simples? É um elo inextricável entre as gerações, porque convidam de bom grado jovens citadinos para os seus cursos de formação. Por exemplo, no último fim de semana, moradores de Michurin em idade “prata” participaram de uma aula conjunta na escola de esportes infantis e juvenis, na qual participaram moradores muito jovens – alunos do jardim de infância, bem como os mais velhos – alunos de ginástica e tênis de mesa departamentos.

Durante as aulas conjuntas com os jovens Michurinianos, os representantes da “idade de prata” esquecem a idade: não lhes falta destreza! Foto: administração da cidade de Michurinsk.













Para os membros do grupo que visitavam uma instituição de ensino superior pela primeira vez, os funcionários da escola organizaram uma visita. Depois disso, todos puderam experimentar a ginástica e o tênis de mesa. Jogos e exercícios conjuntos foram apreciados tanto pela geração mais velha quanto pelos residentes mais jovens de Michurin.