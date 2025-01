Los Angeles devastada pelo fogo terá uma trégua, mas “o perigo ainda não passou”

(Bloomberg) — Os ventos secos e perigosos que mantiveram Los Angeles em suspense por dias estão finalmente previstos para acabar, mas a falta de chuva e outra rodada de ventos previstos na próxima semana já preocupam as autoridades.

O último dos alertas de bandeira vermelha que cobriu grande parte do sul da Califórnia esta semana deveria terminar às 15h, horário local, na quinta-feira, à medida que os ventos offshore que alimentam os incêndios mortais na região diminuem, de acordo com o Serviço Meteorológico Nacional.

Até então, porém, os meteorologistas alertam para mais rajadas de vento de 40 milhas por hora (64 quilômetros por hora) que podem provocar faíscas e causar um grande incêndio. Na verdade, os bombeiros do condado de San Bernardino relataram na tarde de quarta-feira um incêndio na vegetação que rapidamente se espalhou por 30 acres e ameaçou edifícios.

O alerta de ameaça mais grave cobrindo partes dos condados de Ventura e Los Angeles expirou na tarde de quarta-feira, e outros alertas de incêndio para grande parte do sul da Califórnia expiraram às 18h. As áreas mais propensas ao vento ao longo do corredor Interestadual 5 e nas montanhas ao norte de Los Angeles permaneceriam sob avisos de bandeira vermelha durante a noite.

“A combinação de baixa umidade e ventos fortes secou ainda mais os arbustos, aumentando o risco de incêndio”, disse a chefe dos bombeiros da cidade de Los Angeles, Kristin Crowley, em entrevista coletiva na quarta-feira. “O perigo ainda não passou, então priorize sua segurança.”

Os dois maiores incêndios na área, Eaton e Palisades, estão entre os mais destrutivos da história da Califórnia. As chamas mataram pelo menos 25 pessoas e perturbaram a vida na segunda maior cidade dos Estados Unidos, com mais de 37 mil casas e empresas no condado de Los Angeles ainda sem energia e muitas escolas destruídas ou gravemente danificadas. As evacuações forçaram muitos residentes a morar com familiares ou amigos, competir por aluguéis caros ou deixar temporariamente a área.

O incêndio em Eaton se tornou o quinto mais mortal da história do estado, matando pelo menos 16 pessoas e consumindo mais de 7.000 estruturas, de acordo com o Departamento de Silvicultura e Proteção contra Incêndios da Califórnia, comumente conhecido como Cal Fire. O maior incêndio em Palisades custou pelo menos oito vidas.

Na quarta-feira, o incêndio em Palisades estava 19% contido e o incêndio em Eaton estava 45% contido. O Hurst Fire menor estava quase extinto e o Auto Fire, que queimou 61 acres, estava cerca de 50% contido, disse Cal Fire. Os alertas de evacuação aumentaram ligeiramente na quarta-feira, cobrindo cerca de 90.400 pessoas, disse o xerife do condado de Los Angeles, Robert Luna, em entrevista coletiva.

Ainda há 26 pessoas desaparecidas nas proximidades dos incêndios, incluindo 20 perto do incêndio em Eaton e seis na área do incêndio em Palisades, disse Luna.

Espera-se que os incêndios em Eaton e Palisades estejam entre os mais caros da história moderna dos EUA. Wells Fargo & Co. e Goldman Sachs Group Inc. estimam que as perdas seguradas podem chegar a US$ 30 bilhões. Analistas do banco de investimento Keefe Bruyette & Woods alertaram na terça-feira que as perdas totais para o setor de seguros poderiam chegar a US$ 40 bilhões.

Os incêndios também suscitaram debate político a nível local, estatal e federal, com alguns membros do Congresso a ameaçarem impor condições à ajuda à Califórnia na sequência dos incêndios.

Com quase nenhuma chuva em Los Angeles desde julho e as condições de seca piorando no sul da Califórnia, qualquer ameaça de incêndio alarma os residentes. Os especialistas temeram durante meses que uma série de incêndios graves ocorresse porque a chuva abundante e a neve dos últimos dois anos deixaram as encostas, montanhas e vales da Califórnia cheios de grama fina e vegetação, que secaram e se tornaram combustível para os incêndios.

Outra rodada de ventos deve chegar no início da próxima semana e preocupa as autoridades. Neste momento, as perspectivas não são claras quanto à intensidade desses ventos, mas o risco permanecerá elevado.

“Esse seria o próximo a ser observado”, disse Marc Chenard, analista sênior do Centro de Previsão do Tempo dos EUA.

–Com assistência de Alicia Clanton.