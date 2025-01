Los Angeles se prepara para mais tempestades de fogo quando o número de mortos chega a 24

(Bloomberg) — Los Angeles e o resto do sul da Califórnia enfrentam uma segunda semana de ventos fortes que estão transformando incêndios florestais em maçaricos, colocando vidas em risco e destruindo casas, empresas e marcos culturais.

Condições extremas de incêndio estão previstas para 5.872 quilômetros quadrados (2.267 milhas quadradas) ao redor de Los Angeles na segunda e terça-feira, à medida que os ventos aumentam novamente, açoitando as chamas com rajadas de força de tempestade tropical, disse o Centro de Previsão. 9 milhões de pessoas estão em condições críticas na quarta-feira.

Os ventos fortes limitarão as oportunidades para os bombeiros avançarem os rápidos incêndios em Palisades e Eaton a partir do solo e do ar. Os incêndios mataram pelo menos 24 pessoas e queimaram mais de 12 mil edifícios em mais de 40 mil acres nos bairros de Pacific Palisades e Altadena, em Los Angeles.

“Ainda não estamos fora de perigo e não devemos baixar a guarda”, disse a chefe dos bombeiros de Los Angeles, Kristin Crowley, em entrevista coletiva na segunda-feira.

Quando questionado se as autoridades estão considerando os equipamentos de propriedade da concessionária do sul da Califórnia da Edison International como uma possível causa do incêndio em Eaton, o xerife do condado de Los Angeles, Robert Luna, disse: “A resposta simples é sim, estamos analisando tudo”. Os advogados que representam as companhias de seguros pediram à concessionária que preservasse as evidências relacionadas ao incêndio mortal.

Southern California Edison está preparado para desligar a energia, se necessário, durante a próxima onda de ventos fortes, de acordo com Cody Tubbs, diretor de relações públicas. Cerca de 480.000 clientes correm o risco de interrupções planejadas.

Os incêndios são o terceiro e o quarto mais destrutivos na história do estado e são o pior desastre natural a atingir Los Angeles desde o terremoto de Northridge em 1994, que matou 57 pessoas. Espera-se que os incêndios estejam entre os mais caros da história moderna dos EUA. Na manhã de segunda-feira, o incêndio em Eaton estava 33% contido e o incêndio em Palisades estava 14% contido.

aumentou sua estimativa de danos e perdas econômicas para entre US$ 250 bilhões e US$ 275 bilhões, acima dos US$ 135 bilhões e US$ 150 bilhões. A previsão de negócios leva em consideração perdas diretas e secundárias, como perdas salariais e interrupções na cadeia de abastecimento.

Os escombros e a paisagem marcada também preparam o terreno para desastres futuros, já que qualquer chuva que caia na área ameaça provocar deslizamentos de terra perigosos. Enquanto os bombeiros combatem as chamas, o governador Gavin Newsom pediu um plano para limpar a área para que a reconstrução possa começar.

No curto prazo, não há chance de que a chuva cause inundações ou ajude os bombeiros a impedir a propagação dos incêndios, disse Oravec. Alguns modelos de longo prazo mostram chuva para 26 de janeiro, mas não há muita confiança nesse resultado.

A maioria das escolas reabrirá na segunda-feira, exceto sete que permanecem em zonas de evacuação obrigatória, disse Alberto M. Carvalho, superintendente do Distrito Escolar Unificado de Los Angeles. Desses sete, dois terão que ser totalmente reconstruídos: Palisades Charter Elementary e Marquez Charter Elementary.

Na manhã de segunda-feira, mais de 57.000 clientes de serviços públicos da Califórnia estavam sem energia nas áreas afetadas pelos incêndios, de acordo com o site PowerOutage.us.

–Com a ajuda de Lauren Rosenthal, Mary Hui, Laura Curtis, Janine Phakdeetham, Joe Wertz, Alicia Clanton e Mark Chediak.

