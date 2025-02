“Love in the Context of Turbulence” Smoke Zitser é o primeiro livro de uma editora Medusa para os pais. Ela vai se acalmar e ajudar a encontrar a solução nas situações mais difíceis (mesmo naqueles onde, à primeira vista, é impossível encontrar)

A editora Medusa foi publicada “Amor no contexto da turbulência” – um livro de professores, apresentador e fundador da Escola de Educação Informal em São Petersburgo “Orange”, Smoke Zitser. O livro é dedicado aos problemas da paternidade moderna, ou melhor, a esses “turbulenings”, nos quais as famílias estão em diferentes pontos do mundo. Estas são guerras (na Ucrânia, no Oriente Médio) e repressão (na Rússia, Bielorrússia), e emigração, propaganda e uma ameaça à segurança dos entes queridos.

“O amor no contexto da turbulência” diz aos pais para não perder a cabeça em tais situações e encontrar uma solução adequada para sua família. Como falar com uma criança sobre guerras e ataques terroristas? E sobre um movimento repentino? O que fazer se ele pedir ao filho ou filha que explique algo terrível, incompreensível para eles? Como estabelecer um relacionamento quando, de acordo com os antecedentes do que acontece, eles pioraram completamente? Como salvar a identidade e restaurar a vida ao mesmo tempo?

Zizer aprende a não procurar receitas prontas -feitas, mas para inventá -las em seus próprios exemplos, ele pega as histórias reais do público de seu programa Yutub “Você não pode amar”. Mas o principal diálogo do livro é a conversa de Zitser com o jornalista bielorrusso Nadezhdom Belakhvostic, que dirige uma conversa de cabeça a frente, ajudando a estabelecer todos os sotaques necessários.

Você pode comprar o livro “Love in Termos” em turbulência “Zitser em nossa” revista “.

Zitser de fumaça, autor do livro “Amor no contexto da turbulência”

Em um amplo sentido, meu livro fala sobre como re -determinar o solo sob meus pés. Tantas famílias imediatamente perderam!

Estou falando de famílias ucranianas – para dizer que, depois de 24 de fevereiro de 2022, quando a Rússia atacou a Ucrânia, sua vida mudou irreversivelmente, isso significa não dizer nada. Estou falando de famílias israelenses após 7 de outubro de 2023, quando o Hamas atacou Israel. Estou falando das famílias russas que deixaram o país porque são contra a guerra; E sobre aqueles que foram forçados a ficar e de alguma forma permanecem nas condições de propaganda e pressão do estado. E também falo sobre as famílias da Bielorrússia, onde a repressão do regime que Lukashenko atingiu uma escala sem precedentes.

Meu livro não é sobre girar todas essas páginas terríveis e começar a viver novamente – essas páginas não podem ser trocadas. Meu livro é como obter ar leve e exalar – e exalando para sentir uma nova vida, um novo contexto, um novo espaço e um novo sistema de coordenadas. É sobre como construir relacionamentos entre adultos e crianças em tudo isso. E sobre como adultos e crianças podem se ajudar.

“Turbulência”, é claro, não é eufemismo para a palavra “guerra”. Há muito no meu livro sobre a guerra, não é apenas sobre isso. Eu, como autor, não é bom, provavelmente digo isso, mas acho que escrevi um livro universal sobre várias “turbulência”, sobre modos de vida neles. E este livro é muito específico. Existem meus pensamentos gerais e raciocínio nele, mas noventa por cento do que está escrito, existe uma prática: essas são a situação – essas são as possibilidades que temos nele – é assim que analisamos – e, portanto, acabamos. Escrito no livro pode ser usado como um guia de ação direta.

Escrevi “Love in Turbulence” de 24 de fevereiro de 2022 – coleta de materiais de histórias reais sobre minhas performances, na transmissão do meu programa “You Can’t Love”, em comunicação com várias pessoas em muitos países. O impressionante jornalista Nadezhda Belakhvostik, que deixou a Bielorrússia após o protesto em 2020, e agora vive na Polônia, me ajudou a sistematizar tudo e se transformar em um livro. “O amor no contexto da turbulência” é um diálogo com esperança, no qual dezenas de outros diálogos com meus leitores, espectadores, ouvintes e amigos são tecidos. Todos esses diálogos não são apenas sobre tragédias, problemas e experiências – eles também se relacionam com o amor, e isso me parece mais importante no meu livro. Ela fala sobre amor que ajudará a sobreviver a qualquer turbulência.