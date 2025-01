O presidente do país visitou a fábrica durante uma visita ao Technopark da cidade de Minsk. Aqui a equipa agradeceu ao chefe de Estado pela preservação e renascimento do empreendimento, que se tornou famoso durante os anos da URSS.

Para confirmar as palavras, a equipe presenteou o presidente do país com um presente: uma motocicleta da marca Minsk, que foi a primeira a ser produzida na unidade de produção atualizada.

A agência enfatiza que este modelo foi criado especificamente para as condições das estradas nos países da CEI. Apresenta soluções estilísticas modernas e o fabricante caracteriza a motocicleta como um equipamento confiável, durável e econômico de manter.

“Dou todos os presentes ao estado, mas não vou doar a motocicleta”, disse Lukashenko, agradecendo aos fabricantes.