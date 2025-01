Lukashenko perdoou outros 15 condenados. Entre eles foram condenados por artigos “extremistas” e por artigos de drogas

Alexander Lukashenko perdoou 15 condenados, oito dos quais cometeram os crimes de “natureza extremista” e sete crimes cometeram associados ao comércio de drogas.

A aparição do perdão, conforme relatado pelo canal do Telegram “Pul of First”, associado ao serviço de imprensa de Lukashenk, foi assinado em 24 de janeiro.

Entre as acusações condenadas por “extremismo” estavam cinco mulheres e três homens. Cinco têm filhos, uma mulher está grávida.

Existem três mulheres entre as drogas. Seis perdões cometeram crimes enquanto eram menores de idade, o pool um escreve. Um dos condenados tem câncer.

No total, em 2024, de acordo com a avaliação dos canais do telegrama, Lukashenko perdoou 293 pessoas, incluindo 89 mulheres e 17 pessoas que eram menores de idade no momento do crime.

Em 2024, Lukashenko começou a assinar decretos no perdão de condenados pelos crimes da “natureza extremista”. Os nomes dos perdões nunca são citados nesses decretos; Ativistas de direitos humanos aprendem mais tarde. O consultor sênior dos líderes da oposição da Bielorrússia de Svetlana Tihanovskaya, Franak Vjačorka, disse que os ativistas da Bielorrússia para os direitos humanos através de diplomatas e organizações entregaram listas de minas de prisioneiros políticos gravemente doentes. O atual perdão de Lukashenko é o nono consecutivo. Ao mesmo tempo, os julgamentos por acusações politicamente motivadas continuam na Bielorrússia, as pessoas continuam sendo enviadas para colônias e prisões.