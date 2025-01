Luta global contra a poluição plástica e as mudanças climáticas: 7 novos países se juntam à Iniciativa da Economia Circular do WEF | Notícias do mundo

Davos: Mesmo enquanto o lixo plástico continua a aumentar um Desafio global urgenteMais sete países se juntaram à luta contra contaminação plástica, Leve o total para 25 na conclusão recentemente Fórum Econômico Mundial ‘S Reunião Anual aqui.

Os sete novos países, Angola, Bangladesh, Gabão, Guatemala, Kenyia, Senegal e Tanzânia, contribuirão para a Global WEF Plastic Action Association (GPAP), expandindo o mundo das soluções sistêmicas para o gerenciamento de resíduos plásticos e promovendo maior sustentabilidade e resiliência climática em todo o mundo.

Isso também aumentará as soluções sistêmicas para os principais desafios, como o avanço dos materiais sustentáveis, o fortalecimento dos sistemas de reciclagem, abordando as emissões de gases de efeito estufa e muito mais.

“Conseguir esse marco não é apenas uma celebração de números, é um testemunho da crescente determinação do mundo em enfrentar um dos desafios mais prementes do mundo”, disse Clemence Schmid, diretor do GPAP, Fórum Econômico Mundial.

“Essas associações não são apenas simbólicas, mas representam compromissos concretos para repensar como os plásticos são produzidos e reutilizados. Juntos, estamos atraindo um caminho para uma economia de plásticos circulares que beneficiam as pessoas e o planeta ”, acrescentou Schmid.

O GPAP já mobilizou US $ 3,1 bilhões em investimentos, criou empregos mais seguros para trabalhadores informais e apoiou os países para alcançar um progresso mensurável na sustentabilidade e na resiliência climática.

Cerca de 6 milhões de toneladas de resíduos plásticos entram nos oceanos todos os anos e mais que o dobro que a quantidade contamina a Terra, o desperdício de plástico maligno está interrompendo severamente os ecossistemas, prejudicando a biodiversidade e ameaçando a saúde e os meios de subsistência humano em meios humanos em todos.

Além de conter a poluição plástica, o GPAP também contribui significativamente para as mudanças climáticas. A poluição plástica é responsável por aproximadamente 1,8 bilhão de toneladas de emissões de gases de efeito estufa anualmente.

A abordagem sistêmica GPAP para o gerenciamento de resíduos pode reduzir drasticamente os aterros, como o metano, mais de 80 vezes mais poderosos que o CO2 a curto prazo. Seu objetivo é promover sistemas circulares e contribuir para reduzir as emissões do setor de plásticos, promovendo o crescimento econômico através de empregos verdes.

O objetivo de criar soluções circulares que podem levar a 6 milhões de empregos em todo o mundo até 2030, com o setor de plásticos promovendo grande parte dessa transformação.