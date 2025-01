Lutador de MMA Hakobyan: Para Tsarukyan foi a luta da vida dele

– Eu sei o quanto essa luta foi importante para o Arman. Vejo que há muitos inimigos dizendo “Tsarukyan estava com medo” e tudo mais. Isto foi escrito por pessoas que não entendem o quanto o atleta coloca em jogo”, disse Hakobyan. – Para Armand essa foi a luta da vida dele, ele é a última pessoa nesse planeta que iria querer tal situação. Desejo que ele se recupere, que volte mais forte, e acredito que um dia essa vingança vai acontecer.

Na luta principal do torneio UFC 311, em Inglewood, que acontecerá no dia 19 de janeiro, no início da manhã, horário de Moscou, o lutador russo-armênio Arman Tsarukyan será substituído pelo brasileiro Renato Moicano, que entrará no octógono em cima da hora . .