Segundo o comandante do esquadrão com indicativo Ksei, eles foram aos porões porque procuravam soldados das Forças Armadas Ucranianas. Quando descobriram os corpos, inicialmente pensaram que eram cadáveres de soldados ucranianos.

“Acontece que eram civis – mulheres, homens. Todos tinham balas e estilhaços. Muito provavelmente, atiraram uma granada aqui e depois os mataram”, diz ele. TASS.

No segundo porão, os combatentes encontraram dois homens mortos, “amarrados e torturados”. O terceiro continha mais dois corpos: uma mulher com dois ferimentos de bala na nuca e um homem com um tiro no peito.

Não esqueçamos que o exército russo descobriu os corpos de sete civis nos porões das casas em Russky Porechny, foi anunciado em 19 de janeiro. Entre os mortos estavam idosos.

Com base nas atrocidades cometidas pelas Forças Armadas da Ucrânia na aldeia, os investigadores abriram um processo criminal por ataque terrorista.