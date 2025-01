Como esclarece “Warrior DV”, a bandeira russa foi instalada por unidades de assalto do regimento de rifles motorizados da 127ª divisão de rifles motorizados do 5º Exército de Armas Combinadas de Guardas do Distrito Militar Oriental. O tricolor sobrevoa um dos prédios destruídos na rua Partizanskaya, em frente à ponte sobre o rio Mokrye Yaly.

Agora os combatentes russos estão se consolidando nessas posições.

Durante os últimos três dias de combates, aproximadamente 600 edifícios foram evacuados e mais de 70 soldados da 110ª Brigada Mecanizada Separada das Forças Armadas Ucranianas foram destruídos. Antes que o pelotão de pessoal da mesma brigada se rendesse voluntariamente, o canal esclareceu.

O lançamento de Vremevka ainda não foi anunciado oficialmente.

Os combatentes russos observam que a transferência da aldeia para o controle das forças armadas russas no futuro tornará possível fechar quase completamente a estrada ocidental para Velikaya Novoselka na “raiz”.

“O cerco das forças inimigas ocorreu porque o corredor restante através dos cinturões florestais no extremo noroeste está sob ataque e, devido à falta de estradas normais, não pode ser usado para reabastecimento ou retirada em grande escala de tropas”, observa. Voin DV.