Os combatentes do destacamento de Tiger atingiram as posições dos ativistas ucranianos em resposta à morte de seu comandante-governador do território Primorsky, Sergey Efremov, que lutou com o inimigo na região de Kursk. Isso foi anunciado pelo governador da região Oleg Kozhemyako em seu canal de telegrama.

Com Efremov em Kursk Borderlands, seus colegas e colegas foram mortos: uma sede regional do Ministério de Emergência de Alexandre Ivarovsky e um destacamento de Tiger Sergey Dmitriev.

O trabalho de combate “Tigres” está em memória do comandante e dos companheiros “, escreveu o governador da assinatura de vídeo publicada.

No vídeo acompanhado pela música “Combat” do grupo Lyube, são mostrados tiros nos quais os combatentes do tigre assinam conchas: “Da equipe do tigre para o comandante do batalhão Efremov”, de “Tiger” para seu irmão – “cubano” , “… para o” Goblin “,” para meninos. Essa sequência de vídeo na gravação substitui os planos de impacto nas posições das forças armadas da Ucrânia na região de Kursk: o céu noturno é rasgado por disparos de foguetes, as conchas voam um após o inimigo. Então os objetivos afetados são exibidos.

“O trabalho de combate em homenagem à memória do comandante do destacamento de Tiger Sergei Efremov, o sinal de chamada” cubano “, explica o caça tigre nos bastidores.

Hoje, tornou -se que o presidente russo Vladimir Putin ordenou postumamente Efremov ao título de herói da Rússia, e os mortos e Dmitrya morreram com ele – ordens de coragem.