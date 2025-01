Luxo, francês e perfeitamente elegante: os óculos de sol de novos criadores que eu me recuso a remover

Os óculos de sol dos criadores valem a pena, de acordo com minha experiência, a sentença de investimento. Os pequenos detalhes se somam em uma roupa; portanto, quando você encontra um par de óculos de sol que completa a forma do seu rosto e fica bem com a paleta de cores e a atmosfera geral da sua roupa, você imediatamente tem o ar se puxado de uma maneira que As pessoas não serão capazes de colocar o dedo. É o melhor movimento sutil de poder. Além disso, os óculos de sol designers são o tipo de investimento de guarda -roupa que parece relativamente pequeno em comparação com, digamos, uma compra de bolsa, mas que está realmente tendo muito mais custo por porta por porta e até o custo da vida, porque eles geralmente podem ser usados ​​por Todos os sexos, gerações e durante todas as estações. Falando por experiência própria, o primeiro par de óculos de sol designer que eu já adquiri se tornou o único par que eu alcance, apesar de mais de 10 pares no meu armário.

Tudo isso para dizer, quando os óculos de sol designers são bons, são realmente bons. Digite as novas imagens dos óculos Moncler que tive a sorte de experimentar este mês. Eu esgotei três estilos da coleção de outono / inverno 2024 – o Claro Squared Sunglasses,, Óculos de sol pilotos de fhaiteE Óculos de sol candidatos a neve-Durante uma viagem com a marca a Crans-Montana, na Suíça, uma encantadora estação de esqui no coração dos Alpes suíços de língua francesa, que reuniram editores, compradores e amigos da casa para comemorar o lançamento da nova coleção e fazer Uma olhada nos próximos estilos de primavera. A coleção reúne a herança da marca em design técnico e de alto desempenho, mas através do objetivo de um Aptrans de Ski-Chic POV. Coloquei as nuances com o teste de neve na montanha, jantando ao ar livre em uma mesa tradicional de neve suíça e festejando no chalé que se tornou um getzeron na sala de jantar e aterrissei em três óculos de sol que agora estou convencido de que posso viver sem. Desde quadros quadrados clássicos a um piloto de tendência e tonalidades que envolvem o esporte maximalista, veja minhas críticas a cada par e como as estilizei no meu guarda -roupa alpino.

Melhores óculos de sol Moncler

O favorito da editora: óculos de sol Claro Squared

Minha opinião: Perdi o número de óculos de sol pretos que tentei há muito tempo, mas entre as dezenas que ainda tenho no meu armário, o Claro Squared Sunglasses Imediatamente classificado no topo. Não apenas acabei usando-os mais ao longo da viagem, mas também os alcanço nos dias que se seguiram e acho que é o verdadeiro testemunho de sua ultra-de-de-de-deegustação. Se eu estava tentando esconder minhas bolsas de olho induzidas pelo jet lag no aeroporto, em grande estilo, uma roupa decente de ginástica ou para completar uma aparência de alto escritório, não há oportunidades que eu possa pensar nessa forma clássica nascer trabalhar.

Até os outros editores, mulheres e homens, durante a viagem, também têm gravidade a esse par, que foi outro tema que notei durante a viagem – todos os estilos de Moncler pareciam dissolver as linhas de gênero tradicionais que outras marcas de óculos de sol tendem a comercializar e, em vez disso, , eles pareciam bons para todos.

Comprar:

Moncler Claro Squared Sunglasses

Moncler Claro Squared Sunglasses

Óculos de sol dos contadores fechados: piloto de FHAite

Minha opinião: Os sentidos do meu editor estavam imediatamente formigando quando eu coloquei meus olhos nesse par pela primeira vez. Os óculos de sol de grandes dimensões estavam aumentando com mais e mais designers com versões disparadas em suas coleções, então um par de quadros maiores já estava no meu desejo que eu estava procurando. Como eu percebi em minha busca pelo par perfeito de tamanho grande, é difícil encontrar quadros que façam uma declaração chique, mas não sobrecarregam seu rosto ou não giram muito, mas o Óculos de sol Pilotos de Moncler Fhaite Verifique essas duas caixas difíceis de encontrar. Sua forma curva libera uma sensação retro dos anos 70 e o tamanho parecia perfeitamente portátil, o que é honestamente um feito, pois eu tendem a evitar a maioria dos quadros de grandes dimensões.

Como um convertido oficial de óculos de sol, já penso em como incorporar esse par em minhas roupas para o NYFW e fui inspirado por celebridades recentes para associá -las a outras tendências do momento, como casacos de partida, roupas de pele falsas ao ar livre e jaquetas de pescoço no funil. Esse Momento de Rosie Huntington-Whiteley está sempre no meu corpo de humor. Com a pista, a celebridade e o apoio do editor, já prevejo que esse par venderá em tempo recorde (e não se gabar, mas meus instintos geralmente estão corretos).

Comprar:

Moncler Óculos de sol pilotos de fhaite

Moncler Óculos de sol pilotos de fhaite

Moncler Óculos de sol pilotos de fhaite

Silhueta esportiva: óculos de sol retangulares de neve

Minha opinião: Há uma boa chance de que, como eu, você não possa mais abrir seu telefone sem ver alguém em um viagem de esqui . Durante o último mês, meu fluxo do Instagram foi um desfile de mensagens marcadas em lugares como Aspen e St. Moritz, cada um com mais elegante e luxo esqui (e na maioria das vezes, Depois-Skiing) sustentou que o anterior. O único fio comum geralmente é um par de óculos de sol esportivos, e eu acabei de encontrar o estilo que prevalece todos eles.

Combinando o design de alto desempenho de Moncler com acabamentos luxuosos, como objetivos gelados e reflexivos e um corpo curvo, o Óculos de sol candidatos a neve são nada menos que o emblemático postou uma selfie no meu par. Eles podem não ser tão portáteis para a vida cotidiana quanto os dois primeiros pares, mas eu realmente não tenho nada parecido e achei muito mais divertido de estilizar do que eu teria inicialmente pensado. Eu os testei navegando em uma terra montanhosa em uma aventura de duas horas e fico feliz em compartilhar que eles mal se moveram e, talvez mais importante, para compor minha roupa de esqui de cerca de dez pontos.

Comprar:

Moncler Óculos de sol retangulares

Moncler Óculos de sol retangulares Sunseeker

Moncler Óculos de sol retangulares

Compre mais óculos de sol Moncler:

Moncler Óculos de sol Swanspan Pilots

Moncler Óculos de sol de sino

Moncler Óculos de sol de capricho oval

Moncler Óculos de sol quadrados gradd

Moncler Óculos de sol de grandes dimensões brancos

Moncler Moda de óculos de sol nos olhos

Moncler Óculos de sol altos -flat

Moncler Óculos de sol de pilotos de sino