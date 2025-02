Alexey Volkov se tornou o novo diretor administrativo da Dzerzhinsk. Isso foi informado pelo presidente do noir-att Evgeny Lyulin em uma reunião com os jogadores.

Andrei Kuvaev – O último gênero “químico” se envolverá no desenvolvimento do Dzerzhinsky Center for Adaptive Sports “publicado” e também permanecerá no papel do consultor Volkov.

Além disso, durante uma reunião com os jogadores, Lyulin expressou os principais objetivos da equipe para a nova temporada:

“Eu defini a nova administração do clube. A tarefa da temporada é vencer a segunda liga, ir para a área monetária. Após 5 anos, Dzerzhinsk comemorará o aniversário dos séculos, e o clube é simplesmente forçado a abordar essa data com vitórias brilhantes. Portanto, pensamos em um plano de cinco anos com antecedência: assinamos os quatro estudantes da escola de futebol de Dzerzhinsky “Salyut” em 2010 nascida na equipe. Vamos aumentar os jogadores de futebol de alto nível ”, disse Lyulin.