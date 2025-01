M5s intimidam o governo, mas esquecem as investigações em casa

Brunella Bolloli 22 de janeiro de 2025

O Movimento Cinco Estrelas apresentou uma nova moção de censura à Câmara e ao Senado contra a ministra do Turismo, Daniela Santanchè, que foi levada a tribunal por falsa contabilidade no âmbito da investigação do caso Visibilia. “Colocaremos as costas do governo contra a parede”, advertiu Giuseppe Conte.

No entanto, a verdadeira notícia não é tanto a exigência de demissão do ministro do IDE que será julgado a partir de 20 de março, mas sim o regresso do juscicialismo de Grillino, a dupla face do antigo primeiro-ministro e dos seus seguidores: os ‘manipuladores’ Garantido contra o centro-direita que foi a vez de um deles. Chame-as de contradições, se quiser.

Ontem, a ex-prefeita de Turim, Chiara Appendino, agora deputada do M5S, foi condenada a um ano, cinco meses e 23 dias de prisão pelos acontecimentos de 2017 na Piazza San Carlo que deixaram duas mulheres mortas. O Tribunal de Apelação da capital do Piemonte recalculou a pena a ser imposta a Grillina depois que o Supremo Tribunal de Cassação anulou, em julho, a pena de 18 meses por considerá-la muito alta. Desta vez, os juízes concederam redução da pena em sete dias, frustrando os pedidos da defesa. Conte e seus assessores não disseram uma palavra; em vez disso, o ex-aliado do governo Matteo Salvini fez questão de lembrar a Appendino com uma mensagem de solidariedade que “a justiça nem sempre é justa para com os prefeitos”. Traduzido: sem fins lucrativos. O centro-direita não critica os adversários sob investigação, porque alguém é inocente até ao terceiro grau de julgamento e aqueles que oferecem garantias são sempre inocentes, não apenas para o seu próprio partido político.





Uma visão que não pertence ao grillismo, muito menos à visão original que nasceu com a missão de combater a corrupção, os crimes políticos e a clientela. Com o passar do tempo, quando as investigações diziam respeito ao fundador Grillo ou a pessoas próximas a ele, a raiva ideológica dos cantores da honestidade enfraqueceu um pouco, mas agora o movimento comanda o velho moralismo do ex-primeiro-ministro. reavivado, o apelo imediato à demissão, por vezes até ao pelourinho.

É uma pena que esta atitude marque o triunfo da incoerência cinco estrelas quando pensamos nos problemas de Alessandra Todde. A governadora da Sardenha, uma leal Contian, corre o risco de perder o cargo de vereadora regional devido a um problema com o reporte das despesas incorridas durante a campanha eleitoral de 2024, segundo despacho do Conselho Regional de Garantia Eleitoral, estrutura criada no Tribunal de Recurso, que verifica os custos dos candidatos. E Conte, neste caso, não apenas defende sua aluna, mas também a aconselha sobre a estratégia: “Ajudar ação de indenização contra os signatários que concordaram por maioria com a desistência, o que não se confirma em nenhuma disposição da lei”, trovejou o ex-Advogado do Povo. , “a ordem do Conselho de Cagliari sobre a demissão de Todde é ilegal e infundada.”

A reviravolta do líder do M5S pode ser explicada pelo facto de o momento ser crucial: ele deve compreender em que direcção posicionar as tropas. Em breve haverá prazos eleitorais importantes em regiões-chave para os fãs do Civic Income; teremos que discutir as regras do duplo mandato e os novos cargos de gestão de um movimento que é cada vez mais partidário. O que o grillini fará? Conte está a tentar inventar algo para travar o declínio do apoio e responder às manobras palacianas de uma parte do Partido Democrata empenhada em construir uma área centrista na qual o Movimento Cinco Estrelas seja um corpo estranho. No entanto, o voto de desconfiança contra Santanchè pode ser uma oportunidade para unir o antigo amplo campo: Avs (que elegeu Salis na Europa) é a favor. Não, o Partido Democrata vai pensar nisso. Santanchè resiste.