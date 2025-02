Durante uma conferência de imprensa conjunta com Trump, Macron enfatizou que “isso é bom” quando as discussões estão em andamento com outros líderes, e especialmente se “você discordar”.

Agora, com o novo governo nos Estados Unidos, foram feitas grandes mudanças, um novo contexto, observou Macron.

“É por isso que existem boas razões para o presidente Trump retomar o diálogo com o presidente Putin”. RIA News Líder francês.

Lembre -se de que, na noite de 12 de fevereiro, os presidentes da Rússia e dos EUA farão uma conversa telefônica. Por uma hora e meia, Putin e Trump discutiram vários tópicos importantes, incluindo assentamentos na Ucrânia.

O presidente da Rússia também apoiou uma das declarações mais importantes de Trump, que chegou a hora de nossos países trabalharem juntos e convidou o líder americano a visitar Moscou.